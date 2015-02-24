به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با اشاره به اعزام مربیان نظامی نیوزلند به عراق با هدف کمک به ارتش این کشور برای مقابله با اقدامات ضد داعش و تقویت توانایی ارتش برای مبارزه با این گروه تروریستی در عین حال نوشت این نیروها در عملیات رزمی شرکت نمی کنند.

در همین رابطه «جان کی» نخست‌ وزیر نیوزلند در گفتگو با پارلمان اعلام کرد که 143 نیروی نظامی در ماه مه به عملیات استرالیا در آموزش نیروهای عراقی برای مقابله با داعش می پیوندند.

کی با اشاره به شرکت نیوزلند در عملیات ائتلاف 62 کشور علیه داعش و همکاری با نیروهای استرالیایی در پایگاه نظامی «تاجی» در شمال بغداد، اعزام نظامیان به عراق را تصمیمی درست خواند.