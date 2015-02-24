به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در حاشیه دیدار با وزیر ارتباطات کشور آذربایجان در جمع خبرنگاران در مورد گزارشی که براساس آن برخی سیم کارت های مشترکان ایرانسل توسط سازمان جاسوسی آمریکا هک شده است، اظهار داشت: ما در ایران هم مرکز عملیات امنیت (SOC ) و مرکز ماهر داریم که از نظر امنیتی بر روی شبکه های رایانه ای کار می کنند و همواره اعلام کرده ایم که کاربران در استفاده از این شبکه ها اصول امنیتی را رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه تلفن همراه برای کارهای ضروری و عادی باید به کار گرفته شود، خاطرنشان کرد: بارها توصیه کرده ایم که هیچ یک از مسئولان کارهای طبقه بندی شده و در درجه اهمیت را از طریق موبایل انجام ندهند؛ چرا که تلفن ثابت به مراتب امن تر از موبایل است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه موضوع هک سیم کارت های ایرانسل را بررسی می کنیم، ادامه داد: این موضوع که مربوط به شنود مکالمات تلفنی است همیشه بوده و پیش از این نیز گفته شده بود که گفتگوهای صدراعظم آلمان نیز شنود می شد. در این گزارش نیز گفته شده است که شبکه های مختلفی در دنیا مورد هک قرار گرفته اند که یکی از آنها اپراتور ایرانسل بوده است.

واعظی افزود: موضوعی که مربوط به وزارت ارتباطات است این است که امنیت شبکه ارتباطی را تامین کند؛ بر این اساس در ۶ ماه گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان در زمینه امنیت فضای اطلاعات سرمایه گذاری کرده ایم.

وی از مردم خواست از شبکه های اجتماعی موبایلی با میزبانی داخل استفاده کنند و برای ارتباطاتشان از تلفن ثابت با سیم که امنیت بیشتری را تضمین می کند، استفاده کنند و تنها استفاده ضروری از موبایل داشته باشند.

جلوی ۱۲ مورد افزایش نرخ های مخابراتی را گرفتیم

وزیر ارتباطات در پاسخ به مهر در خصوص افزایش قیمت پیامک موبایل که ۲ روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، گفت: این موضوع پیشنهاد دولت نبود و ما با آن مخالف بودیم.

واعظی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش نرخ پیامک، پیشنهاد نمایندگان مجلس بود و برای افزایش درآمد وزارت ارتباطات نیز نبوده است، گفت: این موضوع پیشنهاد نمایندگان بود و با وجود مخالفت وزارت ارتباطات و نماینده دولت در کمیسیون تلفیق رای آورد.

وی ادامه داد: ما در گذشته نیز سیاست خود را در مورد نرخ های مخابراتی و ارتباطی اعلام کردیم و تاکید داشته ایم که موافق افزایش تعرفه ها نیستیم، اما آنچه که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است، ناچارا برای ما لازم الاجرا است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه آنچه که به نرخ پیامک ها در سال جدید افزوده می شود هیچ ارتباطی به درآمد وزارت ارتباطات ندارد، گفت: افزایش نرخ پیامک یکی از ۱۲ پیشنهاد افزایش نرخ های مخابراتی و ارتباطی بود که در مجلس به رای گذاشته شد و ما با همه آنها مخالف بودیم، اما در نهایت افزایش یک تومانی اس ام اس از میان این ۱۲ پیشنهاد رای آورد و ما جلوی افزایش بقیه تعرفه ها را گرفتیم.

واعظی در مورد زمان اجرای این مصوبه، گفت: زمانی که بودجه سال ۹۴ بخواهد اجرایی شود، نرخ پیامک های موبایل با یک تومان افزایش نسبت به گذشته محاسبه خواهد شد و درآمد آن به خزانه دولت واریز می شود.