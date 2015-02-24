دستاوردهای جدید پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حوزه نشر دیجیتال قبل از ظهر سه شنبه با حضور رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان دیگر حوزه فرهنگ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

مدیر فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی طی سخنانی در این مراسم ابراز کرد: سایت فروشگاه دیجیتال محصولات پژوهشگاه از امروز راه اندازی شده و علاقمندان می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شود.

محمد پهلوانی ادامه داد:‌ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درصدد است تا نسخه همه کتاب‌های منتشر شده را در کتابخانه دیجیتال قرار دهد.

وی اظهار کرد: کتابخانه شخصی همراه، قابلیت اشتراک گذاری و معرفی به دوستان از جمله قابلیت‌های کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را دارد.

نرم افزار مدیریت و ساخت منابع دیجیتال پژوهان کتابخانه دیجیتال همراه پژوهان، یکی از آثار جدید رونمایی شده در این مراسم بود.

این اثر نرم افزار جامعی است که امکان تولید هرگونه کتاب و یا مجموعه‌ای از کتب را در سریع ترین وقت ممکن و به شکلی منسجم در قالب نرم افزار مستقل فراهم می‌کند و همچنین از قابلیت‌ها و ابزارهای متنوع پژوهشی از قبیل یادداشت گذاری، فیش نگاری برخوردار است.

نشر و عرضه محتوا در قالب نرم افزارهای مختلف، امکان ایجاد و مدیریت کتابخانه شخصی برای پژوهشگران و امکان دسته بندی موضوعی بر کتب و مطالب از قابلیت‌های دیگر این نرم افزار است.

نرم افزارهای مجموعه معرفی آثار پژوهشگاه، مجموعه سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه آثار پژوشگاه با موضوع پیامبر گرامی اسلام‌(ص)، مجموعه آثار پژوهشگاه با موضوع امام خمینی(ره)، شجره طوبی، دانشنامه مقامات قرآنی، پایگاه تخصصی علوم قرآن، پایگاه تخصصی اصول فقه و فرهنگ موضوعی تفاسیر از جمله آثاری است که در این مراسم از آنها رونمایی شد.

مجموعه سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، شامل ۱۰ جلد از کتب پژوهشگاه از جمله مقدمه حکمت سیاسی، مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی، درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه و سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقامات) جلد اول از جمله ده کتب می‌باشد.

شجره طوبی نیز مجموعه‌ای است که دارای ۵۵ عنوان کتاب علوم و معارف قرآن در ۱۳۸ مجلد، در بردارنده بزرگترین دایره المعارف قرآن و فرهنگنامه قرآنی و موضوعات دسته بندی شده قرآنی است.

دانشنامه قرآنی نیز شامل ۱۰ هزار مقاله قرآنی تمام متن و درخت موضوعات با ۱۴۰۰ موضع و امکان جستجو در منبع مقالات و نصب کامل و سریع نرم افزار است.

پایگاه تخصصی قرآن دربردارنده ۱۰ هزار از ۱۳ رده اصلی و ۳۴۵۳ توضیح مفهومی از فرهنگ نامه و ۲۱ هزار نمایه موضوعی از ۵۶ منبع علوم قرآنی است.