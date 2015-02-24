عدم محدودیت قانونی برای شرکت کنندگان در مناظره دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید رضا طیبی در نشست خبری که صبح امروز در محل مرکزی سازمان جهاد دانشگاهی برگزار شد اساس پیشرفت در دنیا را کار علمی عنوان کرد و افزود: متأسفانه ما قدری دچار عمل‌زدگی مفرط شده ایم و شاید این مسئله به خاطر عقب‌افتادگی‌هایی که در توسعه داشتیم به وجود آمده است.

حل مسائل کشور توسط ذهن خلاق دانشجو

وی ادامه داد: اگر کار کارشناسی و مطالعات دقیقی صورت نگیرد کار ما با مشکل مواجه خواهد شد برهمین اساس برای حل مسائل کشور و رسیدن به پیشرفت باید دانشجویان یک ذهن پرسشگر و خلاق داشته باشند.

دوره دکتری فرصتی برای یافتن راه حل مشکلات جامعه

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: دوره کارشناسی ارشد فرصتی است که دانشجو بتواند در رابطه با مسائل و مشکلات فکر کند و افکار خود را با دیگران در میان بگذارد و دوره دکتری نیز فرصتی است که دانشجو بتواند برای مشکلات جامعه راه حل پیدا کند.

تاکید مقام معظم رهبری بر شکل گیری فرایند کرسی های آزاد اندیشی

وی در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه‌ با کرسی‌های آزاداندیشی اشاره کرد و گفت: رهبرمعظم انقلاب بعد از سال ۸۰ بود که بر ایجاد و شکل گیری کرسی های آزاد اندیشی تاکید کردند و این فرایند باید شکل گیرد.

مواجه با سیل عظیم مهاجرت متخصصان و جوانان

طیبی ادامه داد: ما در کشورمان علی رغم اینکه در بسیاری از زمینه ها پیشرفت کرده ایم ولی با پیشرفت مطلوب فاصله داریم و این مساله موجب شده بسیاری از جوانان به همراه متخصصان به دلیل نگرانی از آینده مهاجرت کنند و ما با سیل عظیم مهاجرت روبرو هستیم.

عوامل موثر کندی پیشرفت کشور

وی به عوامل موثر کندی پیشرفت کشور اشاره کرد و افزود: اختلافات فاحش سیاسی در اداره کشور چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی ، مشکلات اقتصادی و مشکلات فرهنگی همه باعث کندی سرعت پیشرفت کشور می‌شود.

حل مشکلات به شرط گفتگو

وی گفت: ما بیشتر از آنکه علم را برای حل مشکلات جامعه به کار بگیریم از آن برای ارتقای خودمان استفاده می‌کنیم مشکلات ما قابل حل هستند اما به شرط اینکه گفتگو کنیم و برای آنها راه حل بیابیم. متأسفانه مشکل این است که به خاطر برخی مسائل ما حاضر به گفتگو نیستیم.

طرح موضوعات برای رفع مشکلات کشور در مناظرات

طیبی افزود: جهاد دانشگاهی با اعتقاد به توان کشور که می‌تواند مشکلات خود را حل کند، تصمیم گرفت فرصتی را برای دانشجویان فراهم کند تا بتوانند برای رفع مشکلات کشور فکر و راه حل پیدا کنند.

وی در ادامه به دوره‌های قبلی مسابقات مناظره دانشجویان اشاره کرد و گفت:‌ دوره‌های اول و دوم بیشتر مناظرات، آموزشی بود ولی در دوره سوم و چهارم بحث ها جدی شده است مجموعه موضوعاتی که مطرح شده در خصوص مسایل و مشکلات کشور است .

عدم ایجاد مشکل قانونی و محدودیت برای شرکت کنندگان

طیبی در پاسخ به سئوالی مبنی بر ایجاد محدودیت برای شرکت کنندگان در مناظرات گفت: در مسابقات مناظره محدودیت یا مشکلی برای دانشجویان از لحاظ قانونی ایجاد نخواهد شد، آئین‌نامه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها نهایی شده و شرایط در آنجا گفته شده است.

گفتنی است در پایان نشست پوستر مسابقات ملی مناظره دانشجویان توسط دکتر طیبی، فیض،کاظمی رئیس جهاد دانشگاهی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و سرپرست سازمان دانشجویان رونمایی شد .