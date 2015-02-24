شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزش باید به فکر توسعه ورزش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پور سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیات انجمن های ورزشی آذربایجان شرقی اظهار داشت: شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی که تمامی اماکن ورزشی را در اختیار گرفته است،باید به فکر ورزشکاران باشد و گرنه به احتمال زیاد قهرمانان ورزشی نیز به زودی باید برای انجام تمرینات هزینه بپردازند که این امر تهدید بزرگی برای ورزش کشور است و باید جلوی این امر گرفته شود.

علی پور با بیان اینکه باید همانند بخش آموزش و پرورش از بخش ورزش نیز حمایت شود، گفت: ورزش نقش مهمی در ایجاد شور و نشاط در جامعه دارد و باید اعتبارات لازم به این بخش تزریق شود زیرا با اعتبارات فعلی نمی توان برای ورزش کشور کاری کرد.

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی كشور با اشاره به این فدراسیون گفت: فدراسیون انجمن های ورزشی با وجود نوپا بودن و كم بودن سابقه از عملكرد بسیار خوب و قابل قبولی برخوردار بوده و در این چند سال اخیر با پرورش ورزشكاران خوب توانسه است این موفقیت خود را به اثبات برساند.

وی ادامه داد: در مسیر توسعه فدراسیون عوامل و شرایط دیگری نیز دخیل است که می توان به آموزش و همچنین توجه به استان ها اشاره کرد که فدراسیون در این خصوص نیز برنامه هایی دارد.

علی پور افزود: اندکی بیشتر از چهار سال از فعالیت این فدراسیون می گذرد و از زمانی که رشته های مختلف تحت حمایت این فدراسیون قرار گرفته اند، آمار موفقیت ها و کسب مدال های بین المللی نیز بالا رفته است.

وی با بیان اینکه فدراسیون نوپای انجمن های ورزشی با توجه به تازه کار بودن، راه سختی را پیش رو دارد، گفت: اما این فدراسیون در مدت کم فعالیت توانسته انجمن های ورزشی را رو به جلو حرکت دهد و هشت انجمن در این مدت توانسته اند به عضویت هیات رییسه های آسیایی و جهانی درآیند.

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی كشور با اشاره به یکی از معضلات این فدراسیون گفت: هیچ یک از لوازم و تجهیزات رشته های ۲۰ گانه انجمن های ورزشی در داخل تولید نمی شود و این در آینده به معضل اصلی فدراسیون تبدیل خواهد شد.

وی افزود: برای توسعه رشته های این فدراسیون نیاز است تجهیزات و لوازم انها تولید داخلی شود از این رو صحبت هایی با وزیر انجام داده ایم تا برای سال آتی تجهیزات لازم را خریداری و در اختیار هیات های استانی قرار دهیم و در ادامه زمینه را برای تولید فراهم سازیم.

دانش آموزان با استعداد جذب فدراسیون می شوند

هوشنگ سروش رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان نیز در این جلسه اظهار داشت: چهار سال بسیار سختی را پشت سر گذاشته ایم و با همكاری و حمایت های اداره كل ورزش و جوانان عملكرد خوب و قابل قبولی در این مدت داشته باشیم.

وی افزود: هیئت انجمن های ورزشی استان درمدت فعالیت خود توانسته است با برگزاری ۱۰ مسابقه داخل استانی و میزبانی و برگزاری مسابقات كشوری روند خوبی را داشته باشد و این تلاش را خواهیم كرد تا در سال های آینده میزبانی مسابقات مختلف را داشته باشیم و بتوانیم روند رو به رشد خود را ادامه دهیم.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان تاكید كرد: برنامه های بسیار خوبی برای آینده این هئیت پیش بینی شده است و با راه اندازی رشته های دیگر ورزشی تلاش خواهیم كرد در همه زمنیه ها فعالیت داشته باشیم و از اصلی ترین اولویت های ما همكاری با آموزش و پرورش برای جذب ورزشكاران خوب و با استعداد در همه زمینه ها خواهد بود.

گفتنی است، مجمع انتخابات هیئت انجمن های ورزشی استان با حضور رئیس فدراسیون این هیئت در سالن كنفرانس اداره كل ورزش و جوانان برگزار شد كه در این انتخابات هوشنگ سروش چهار سال دیگر ریاست هیئت انجمن های ورزشی استان را بر عهده گرفت.

در این انتخابات به غیر از هوشنگ سروش، داود ایوبی و محمدعلی حیدری هم حضور داشتنند كه ایوبی به نفع سروش انصراف داد و حیدری هم در انتخابات حضور نداشت و پس از رای گیری در این انتخابات هوشنگ سروش با ۱۷ رای قاطع به مدت چهار سال دیگر عهده دار ریاست این هیئت شد.