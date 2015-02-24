به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سفر رئیس جمهور به قم، مراسم افتتاح بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر پیش از ظهر سه شنبه با حضور مهندس مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: تا کنون ۳۸ هزار واحد مسکن مهر را از ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد در حال احداث، تحویل متقاضیان داده‌ایم.

محسن بهشتی اظهار کرد: استان قم جزو سه استان پیشگام در تأمین مسکن مهر و بهره برداری آن است و امیدواریم با توجه به سیاست دولت در سال ۹۴ که بسته شدن پرونده این پروژه است، بتوانیم در این مورد نیز پیشگام باشیم.

وی مسائل زیرساخت‌ها را از مشکلات مسکن مهر مطرح کرد و گفت: در راستای حل مشکلات زیربنایی پروژه مسکن مهر در منطقه پردیسان تعامل خوبی با شهرداری ایجاد کرده‌ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم تصریح کرد: تا کنون تعداد هشت مدرسه، هفت مسجد، یک کلانتری، سه مرکز تجاری و یک مرکز درمانی برای خدمات رسانی در کنار پروژه‌های مسکن مهر پردیسان قم احداث شده و بزودی تعداد دیگری به آنها اضافه خواهد شد.

کل تعهدات استان قم برای ساخت مسکن مهر تعداد ۴۶ هزار و ۵۷۰ واحد بوده است که ۳۴ هزار و ۱۸ واحد افتتاح و در این مراسم ۴ هزار و ۱۲ واحد دیگر با هزینه ساخت بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.