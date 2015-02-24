تبادل فناوری با وزرای علوم کشورهای عضوجنبش عدم تعهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی به هنگام بازدید از پنجمین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه در این دوره از نمایشگاه دانشگاهها، پارک های علمی و فناوری حضور دارد، نشان از تعامل وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری است.

وی افزود: این نمایشگاه، منجر به کاهش ارزبری از کشور می شود که تا کنون هم میزان تولید فناوری در کشور افزایش یافته و واردات آن نیز کاهش پیدا کرده است.

فرهادی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاههای این چنینی و حمایت از تولیدات داخلی فناورانه از برنامه‌های وزارت علوم در حوزه اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: البته تاسیس رشته‌های آموزشی که منجر به کارآفرینی باشد و فارغ‌التحصیلان آن نیز مهارت ورود به بازار را داشته باشند از دیگر برنامه‌های وزارت علوم محسوب می‌شود.

وی افزود: بازدیدی توسط وزرای علوم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از پارک فناوری پردیس صورت گرفت که در نهایت نیز به مذاکرات خوبی در خصوص تبادل علم و فناوری منجر شده است که امیدواریم موفق تر در حوزه فناوری عمل کنیم.