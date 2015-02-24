واژگونی خودرو بیشترین مصدومیت را در حوادث قزوین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ذوالقدر ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی استان با اشاره به فرارسیدن چهارشنبه آخر سال گفت: با توجه به نزديک شدن به ایام نوروز و مراسم چهارشنبه آخر سال نظارت بيشتر والدين از فرزندانشان می ‌تواند در کاهش حوادث ناگوار اين روز نقش چشمگير و بسزايی داشته باشد از این رو از همه والدین تقاضا می شود با نظارت و راهنمایی فرزندان خود ماموران آتش نشانی را در زمینه کنترل حوادث چهارشنبه آخر سال یاری کنند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداری قزوين ادامه داد: اين سازمان با انجام برنامه های آموزشی و فرهنگی در صدد است از وقوع حوادث احتمالی جلوگيری کند که در این راستا با فرهنگ سازی برای عموم مردم هر ساله تلاش کرده از میزان شدت آسیب های احتمالی بکاهد که در این بین والدین و جوانان نیز می توانند با رعایت نکات ایمنی و پرهیز از حوادث غیرمترقبه با سلامت و روحیه ای مضاعف به اسنقبال سال جدید بروند.

۳۶ مصدوم در حوادث ماه بهمن

ذوالقدر بیان کرد: در بهمن ماه نيروهای عملياتی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری قزوين در ۱۲۹ عمليات حضور يافتند که از مجموع آنها ۶۹ فقره مربوط به عمليات اطفاء حريق و ۶۰ مورد مربوط به عمليات در حوادث است.

این مسئول در رابطه با آمار مصدومین این حوادث افزود: عمليات‌ یاد شده در مجموع ۳۶ مصدوم داشته که ۳۴ نفر از آنها در حوادث و ۲ نفر نيز در حريق مصدوم شده اند.

ذوالقدر ادامه داد: بيش ترين حوادث را سقوط و واژگونی خودرو با ۹ مورد و برجای گذاشتن ۱۲ مصدوم و تصادفات جاده ای با ۷ مورد و بر جای گذاشتن ۱۳ مصدوم ثبت شده و در حريق‌ ها نيز حريق ضايعات، وسایط نقليه و منزل مسکونی بيشترين آمار را به خود اختصاص داده‌اند.