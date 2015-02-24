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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۵

دوستمحمدیان خبر داد:

اعزام ۵۰۰ نفر در قالب اردوهای جهادی به مناطق محروم استان سمنان

اعزام ۵۰۰ نفر در قالب اردوهای جهادی به مناطق محروم استان سمنان

سمنان - رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان گفت: در ایام نوروز ۵۰۰ نفر در قالب اردوهای جهادی برای انجام کارهای عمرانی، فرهنگی، ورزشی، پزشکی و ... به مناطق محروم استان اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم (عج) استان سمنان، جبار دوستمحمدیان در سومین گردهمایی مسئولان سازمان بسیج سازندگی استان سمنان که در محل این سازمان برگزار شد، محوریت اهم فعالیت‌ها و برنامه‌های سال ۹۴ را در دو حوزه اقتصاد مقاومتی و کشاورزی عنوان کرد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه سازمان بسیج سازندگی استان سمنان در حوزه اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: مقرر شده در سال ۹۴ برنامه‌های اقتصاد مقاومتی از ۱۴ برنامه به ۱۸ برنامه افزایش داده شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان در خاتمه به اعزام یک اکیپ از نخبگان جهادی به منطقه طبس اشاره و بیان کرد: اعزام نخبگان جهادی به منطقه طبس از توابع خراسان جنوبی انجام می‌شود که در این برنامه چهار روزه جمعی از مسئولان بسیج سازندگی و مدیران اردوهای جهادی و نخبگان حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2505634

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