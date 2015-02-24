به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان گفت: در شورای عالی آب مقرر شد در تمام استان‌ ها برای مقابله با خشکسالی ها دفاتر مدیریت بحران آب ایجاد شود تا در خدمات دچار مشکل نشویم.

وزیر نیرو با بیان اینکه کشور از نظر اقلیمی و شرایط مکانی و زمانی در شرایط خاصی قرار گرفته است ادامه داد: در 7 سال گذشته دچار خشکسالی بزرگی بوده ایم، به‌ طوری‌ که متوسط بارندگی از 250 میلیمتر به 203 میلیمتر کاهش یافته است، در سال آبی جاری با وجود بارش های خوب چند روز اخیر 19 درصد کاهش بارش داریم و میزان روان آب کشور 50 درصد کم شده است. پوشش برفی نیز 40 درصد کاهش یافته است.

چیت چیان با بیان اینکه منابعی که در شرکت‌ ها از فروش خدمات دریافت می‌ شود بسیار اندک است افزود: در آب شهری حدود 35 درصد، آب روستایی 12 درصد و آب کشاورزی 17 درصد قیمت تمام شده خدمات دریافت می‌ شود. در آب زیرزمینی نیز از سال 84 هیچ دریافتی نداشته ایم.

وی گفت: با توجه به کاهش چشمگیر بارش‌ ها باید از هم اکنون برای وضعیت خاص سال آینده آماده باشیم؛ در سال آینده هم در تامین آب شرب و کشاورزی و هم از نظر تولید برق از سدهای برقابی به دلیل اولویت تامین نیازهای شرب با کاهش تولید برق مواجه خواهیم بود و نخواهیم توانست از تمامی ظرفیت برقابی خود استفاده کنیم.

وزیر نیرو افزود: بخشی از برنامه‌ ریزی ها در سیاست‌ گذاری خود را نشان می دهد؛ تا چند سال پیش، سیاست کلی در بخش برق احداث نیروگاه های بزرگ و انتقال برق به مراکز مصرف بود؛ اما با توجه به تجربه جهانی دریافتیم باید واحدهای کوچک تولید پراکنده نیز در مناطق مختلف برای پایداری و اطمینان شبکه داشته باشیم که در صورت هرگونه مشکل برای انتقال، امکان تامین محلی برق وجود داشته باشد.

چیت چیان مسئله دیگر را تجهیز شرکت به تجهیزات مورد نیاز در مواقع بحران دانست و افزود: تمامی شرکت‌ ها باید در مواقع اضطرار تجهیزات مورد نیاز بحران همچون سیستم‌های پمپاژ، تصفیه و بسته بندی آب را در اختیار داشته باشند، یا در بخش برق دیزل ژنراتورها همیشه در دسترس باشد.

وی گفت: تجهیزات کاهنده مصرف آب در اختیار مردم قرار می‌ گیرد و هزینه آن به‌ صورت اقساط دو ساله از مشترکان دریافت می‌ شود. این تجهیزات می‌تواند تا 25 درصد در مصرف آب صرفه‌ جویی ایجاد کند.

وزیر نیرو با بیان اینکه در نشست شورای‌ عالی آب تصمیم‌ هایی گرفته شد تا براساس آن تدابیر لازم جهت عبور از مشکلات کم‌آبی تابستان سال آینده اندیشیده شود گفت: برای شهرهایی که با تنش آبی مواجه هستند، منابع جدید سطحی و زیرزمینی فراهم خواهیم کرد.

چیت چیان با تاکید بر لزوم تفکیک آب شرب و غیرشرب برای مناطقی که دچار مشکل هستند افزود: در برخی شهرها، شهرداری‌ ها از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌ کنند و براساس تصمیم‌ های شورای‌ عالی آب، انشعاب شهرداری‌ هایی که تا پایان سال 94 به جایگزینی انشعاب آب شرب با منابع غیرشرب اقدام نکنند، برچیده خواهد شد.

وی اضافه کرد: تدابیر ویژه دیگری نیز اندیشیده شده است تا با وجود کاهش بارندگی‌ ها، با مدیریت در مصرف بتوانیم کشور را از بحران کم‌آبی به سلامت عبور دهیم. وزیر نیرو با بیان اینکه اصولا خشکسالی‌ ها یا خشکسالی هیدرولوژیکی است یا خشکسالی هواشناسی اظهارداشت: اگر میزان بارندگی در سال آینده به حد نرمال هم برسد، باز هم دچار خشکسالی هیدرولوژیکی هستیم که باید با کمک و مساعدت مردم آن را مدیریت کنیم تا بتوانیم از این چالش به سلامت عبور کنیم.