به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق علیپور معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران در یک نشست خبری با تشریح جزئیات نرخ تورم بهمن ماه اعلامی مرکز آمار ایران گفت: شاخص قیمت در دی ماه ۲۰۴.۱ درصد بود که در بهمن ماه ۹۳ به ۲۰۴.۲ درصد رسیده که نشان دهنده رشد ماهیانه نزدیک به صفر درصدی تورم است. تورم نقطه به نقطه در ماه های دی و بهمن برابر با 14.4 درصد بوده که تغییری نکرده است.

نادر حکیمی پور مدیرکل دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه پس استناد رئیس جمهور به اعلام رشد صفر درصدی نرخ تورم بهمن ماه نسبت به دی ماه بوده است؟ گفت: بله، در حال حاضر ۳ لایه تورم مورد محاسبه و اعلام قرار می گیرد. شاخص تورم ماهیانه که درصد تغییرات شاخص از ماه فعلی به ماه قبل را محاسبه می کند، تورم نقطه به نقطه که شاخص قیمت ماه مورد بررسی در سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل است و شاخص سالیانه که متوسط تغییرات شاخص قیمت ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

وی با اعلام اینکه تورم بهمن ماه نسبت به دی ماه (تورم ماهیانه) صفر است، تصریح کرد: بهمن و اسفندماه هر سال ماه های انتظار افزایش قیمت‌ها هستند ولی در بهمن ماه این انتظار صفر بوده است و رئیس جمهور به دلیل اینکه این یک موفقیت محسوب می شود، شاخص مذکور را مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش مهر، گزارش این مرکز حکایت از آن دارد که افزایش شاخص کل تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۴ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۳ نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد است.

همچنین علیپور در پاسخ به این همین سئوال مهر با بیان اینکه ملاک برنامه ریزی ها شاخص سالیانه است؟ افزود: صفر شدن نرخ رشد تورم به معنای ارزان شدن کالا و خدمات نیست، بلکه سرعت کاهش نرخ تورم، کاهنده شده است و نرخ‌ها همچنان با افزایش قیمت مواجه هستند و شتاب افزایش قیمت کم شده است.

معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران افزود: شاخص قیمت و تورم از شاخص‌های کلیدی هستند و مسئولان آن را رصد می کنند، همچنین اینکه انتظارات تورمی کاهش یافته یا خیر یا به ثبات رسیده یا خیر، هم مورد ارزیابی قرار می گیرد. انتظارات تورمی به تورم دامن می‌زند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا انتظارات تورمی کم شده است؟ گفت: انتظارات تورمی کاهش یافته و تاثیرگذار بوده و اقتصاد را در حالت پایدارتر نشان می دهد و هر چقدر به تک رقمی نزدیک شود، اطمینان سرمایه گذاران بیشتر می شود و می تواند انتظارات دستمزدی را کاهش دهد و در تعیین نرخ آن تعدیل ایجاد کند.

علیپور در مورد اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد نرخ تورم عنوان کرد: تعداد کالاهای سبد مرکز آمار ۴۵۰ قلم کالا و خدمات را دربر می گیرد ولی این سبد در بانک مرکزی متفاوت است. ضریب اهمیت خانوارهای شهری و روستیی متفاوت است و این می تواند منشاء اختلاف آماری باشد و منشاء دیگر اختلاف هم این است که مرکز آمار حدود ۱۷۸ شهر و ۲۹۳ منطقه شهری را مورد پوشش قرار می دهد که این مورد در بانک مرکزی متفاوت است.

حکیمی پور هم در پاسخ به این سئوال مطرح کرد حتی اگر یک جامعه مورد محاسبه قرار گیرد و نمونه ها یکسان باشد اما روش آمارگیری متفاوت، اختلاف قطعا وجود خواهد داشت اما این از ارزش کار کم نمی کند و همواره درصد مشخصی از خطا در آما پذیرفتنی است. اگر این اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در یک محدوده خاص باشد، نااطمینانی بوجود نمی آورد. روند کاهنده نرخ تورم که مرکزآمار آن را محاسبه کرده در محاسبات بانک مرکزی هم دیده می شود.

علیپور هم در همین خصوص بیان کرد: ایده آل این است که یک مرجع کار اعلام نرخ های آماری را انجام دهد ولی اجباری بر اینکه مرکز دیگری این کار را نکند، وجود ندارد. قانون مرکز آمار را ملزم به اعلام نرخ کرده است اما با توجه به اینکه بانک مرکزی مجری سیاست های پولی در کشور است و محاسبات آن مورد ارزیابی قرار می گیرد، بانک مرکزی هم نسبت به اعلام نرخ تورم اقدام می کند.

حکیمی پور مدیرکل دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا محاسبات بانک مرکزی هم نشان می دهد که نرخ تورم به پوسته سخت خود رسیده است؟ گفت: وقیت نرخ تورم بالا باشد، سیاست های کوتاه مدت می تواند نرخ را کاهش دهد. از ریشه های اصلی تورم، نقدینگی بالا و حجیم است و اقدام دولت عامل تعدیل کننده تورم است. اینکه تورم به پوسته سخت خود رسیده است، یکسری سیاست ها و اقدامات بلندمدت تری را می طلبد و زمان بیشتری برای کاهس بیشتر نرخ تورم نیاز است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد زمان تک نرخی شدن تورم براساس محاسبات مرکز آمار ایران عنوان کرد: تک نرخی شدن تورم به زمان نیاز دارد. البته تورم صفر درصدی در هیچ کجای دنیا ایده آل نیست و تورم ۴ یا ۵ درصدس لازمه توسعه اقتصادی است. عوامل بیرونی غیرقابل کنترل هم بر نرخ تورم همچون وابستگی به نفت تاثیر گذار است و قیمت نفت برنامه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی از برنامه مرکز آمار ایران برای تدوین شاخص ملی تورم بر اساس میانگین وزنی تورم روستایی و شهری خبرداد.