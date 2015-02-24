ترویج نشاط اجتماعی حل مشکلات جامعه را آسان می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره «رسانه و نظم و امنیت عمومی» در همدان با بیان اینكه نقش رسانه در توسعه هر جامعه ای را نمی توان كتمان كرد، گفت: امروز رسانه های پرقدرتی در دنیا فعال هستند كه اگر بخواهیم بیش ار پیش در مسیر توسعه قرار بگیریم باید توجه به رسانه را امری ضروری تلقی كنیم.

وی با بیان اینكه برگزاری این جشنواره در رشد رسانه ها تاثیر گذار است، افزود: رسانه در ایجاد احساس امنیت اجتماعی در جامعه نقش مهمی ایفا می كند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینكه وجود نشاط اجتماعی از نیازهای اصلی جامعه است، ابراز داشت: جامعه با داشتن نشاط اجتماعی همه مشكلات را از فراروی خود برخواهد برداشت.

الهی تبار در ادامه سخنان خود به دوران دفاع مقدس اشاره داشت و بیان كرد: در هشت سال جنگ تحمیلی كشور همه منابع خود را برای دفاع از دست داد اما مردم با شور در جنگ شركت كردند و این به دلیل نشاط اجتماعی موجود در بین مردم بود.

وی تاكید داشت: امروز نیز باید تمام تلاش خود را برای ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه انجام دهیم که در این بین رسانه ها در ایجاد نشاط اجتماعی نقش فعالی را بازی می كنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه بیان كرد: نیروی انتظامی نیز در ایجاد نشاط اجتماعی و حل مسائل و معضلات اجتماعی نقش تاثیر گذاری دارد بطوریكه نیروی انتظامی استان همدان در حوزه حجاب و عفاف با برگزاری جلساتی با اساتید دانشگاه نقش خوبی را ایفا كرده است.

با افزایش احساس امنیت نشاط اجتماعی نیز افزایش می یابد

الهی تبار با تاكید بر اینكه نباید اجازه داد مسائل اجتماعی، امنیتی شود، بیان داشت: با افزایش احساس امنیت نشاط اجتماعی نیز افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: كارهای فرهنگی بانشاطی دراستان همدان انجام می شود اما برخی افراد به دنبال آن هستند كه از این برنامه ها ایراد بگیرند در حالیکه نقد و انتقاد در جایی كه باعث سازندگی شود مناسب است و نباید به دنبال تخریب بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه نقد حركتی عالمانه و كارشناسی است، عنوان كرد: همانطور كه انتظار داریم رسانه احساس امنیت را در جامعه رقم بزند باید امنیت رسانه ها را نیز در جامعه فراهم كنیم.

الهی تبار با تاكید بر اینكه اگر نقد نباشد، فساد در جامعه پر خواهد شد، افزود: سیاست دولت تدبیر و امید بر آزاد سازی رسانه ها در فضای انتقاد است، اما نقد با تخریب متفاوت بوده و كسی حق استهزا و تخریب ندارد

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با تاكید بر اینكه همه باید از فضای نقد رسانه ای استقبال كنند، افزود: هنر در این است كه در بررسی و حل مسائل و مشكلات خرد جمعی و دانش جمعی را به كار گیریم كه رسانه ها یكی از گروه های اثر گذار در حل مسائل و مشكلات جامعه هستند.

الهی تبار با اشاره به اینكه رسانه ها رسالت عظیمی بر دوش دارند، بیان داشت: زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست كه فسادهای چند هزار میلیاردی را به رخ جامعه بكشیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینكه با یك جامعه با نشاط در به ثمر رساندن انقلاب و جنگ پیروز شدیم، ابراز داشت: باید با نشاط اجتماعی مسیر توسعه را طی كرد که در این راستا رسانه ها یكی از نهاد های مهم در بستر توسعه و امنیت هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در پایان سخنانش اظهار داشت: نیروی انتظامی با كمك رسانه ها می تواند اقدامات مناسب توسعه و نشاط را در جامعه تسری ببخشد.