مازندران و روسیه دانشجو مبادله می کنند

حجت الاسلام فخرالدین اصغری آقمشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توافقایی مبنی بر تبادل دانشجو بین آستراخان و مازندران امضاء شده و در روزهای اخیر نیز تقاضاهایی در این زمینه دریافت شده است.

وی گفت: بر این اساس تعدادی از دانشجیان زبان روسی مازندران یک ترم به روسیه می روند و دانشجویان زبان فارسی روسیه نیز به مازندران می آیند.

وی گفت: این دانشجویان بصورت مهمان یک ترم در دانشگاههای تابعه دو استان مشغول تحصیل می شوند.

وی توسعه تحصیلات تکمیلی بویژه در مقطع دکتری را از اهم برنامه ها برشمرد و گفت: افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت در حوزه پژوهش از جمله دغدغه هاست.

درهای صنعت به روی دانشگاه باز شود/ کمبود خوابگاه ویژه دختران

رئیس دانشگاه مازندران با تاکید بر اینکه درهای صنعت باید به روی دانشگاه باز شود، عنوان کرد: در حال حاضر ارتباط این دوبخش به حد مطلوبی نرسیده است.

حجت الاسلام اصغری افزود: از آرزوهای دیرینه مقام معظم رهبری ارتباط دانشگاه و صنعت است و این ارتباط در حد مطلوب وجود ندارد و ما درصدد تقویت تعامل این دو بخش هستیم.

حجت الاسلام اصغری همچنین به چالش جدی فراروی دانشگاه مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ۷۰ درصد دانشجویان این دانشگاه را دختران تشکیل می دهند، از نظر خوابگاه با کمبود و چالش جدی مواجه هستیم.

وی افزود: حدود دو تا سه هزار نفر از مجموع ۱۲ هزار دانشجوی این دانشگاه در خوابگاهها بسر می برند و بقیه خوابگاه ندارند.

حجت الاسلام اصغری به سیاست وزارتخانه مبنی بر تقویت کرسی های آزاداندیشی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به حد مطوب در این بخش نرسیده ایم.