ورود و خروج بالغ بر ۳۹ میلیون مسافر از فرودگاه های كشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار «معصوم بیگی» جانشین پلیس پیشگیری ناجا در مراسم صبحگاه پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) گفت: طی ۱۱ماهه سال جاری بالغ بر ۳۹ میلیون مسافر از فرودگاه های كشور خارج یا وارد شده‌اند.

وی كه به منظور شركت در مراسم صبحگاه پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) و بازدید و ارزیابی میزان آمادگی كاركنان به همراه هیئتی وارد فرودگاه شده بود، گفت: پلیس فرودگاه های كشور حساس ترین مأموریت نیروی انتظامی را عهده دار است و تأمین امنیت مسافران و ایجاد آرامش در محیط فرودگاهها كار بزرگی است كه در سال جاری پلیس به خوبی از عهده آن برآمده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموریت پلیس در فرودگاه های كشور دارای حساسیت بالایی است، كوچكترین غفلت یا سهل انگاری و عدم هوشیاری لطمه های جبران ناپذیری بر امنیت كشور وارد می‌كند، زیرا كنترل و امنیت مرز هوایی دارای ظرافت‌هایی است كه دقیقاً بایستی مورد توجه قرار گیرد و بخش قابل توجه‌ای از این حراست بر عهده پلیس فرودگاه های كشور است و تعامل كاملی با سپاه در این موضوع وجود دارد.

سردار «معصوم بیگی» اظهار داشت: انجام عملیات حج تمتع و عمره كه بزرگترین و گسترده ترین مأموریت پلیس فرودگاهها است به خوبی انجام گرفته است و رضایتمندی مردم و مسئولین در این موضوع بالا است، ضمن اینكه با اشراف و كنترلی كه وجود دارد، حتی یك نفر ایرانی به جرم همراه داشتن مواد مخدر در عربستان دستگیر نشده است، و این بدلیل مسئولیت پذیری و تلاش شبانه روزی همكارانم در پلیس فرودگاهها است كه كار بسیار ارزشمندی است.

وی تصریح كرد: پلیس فرودگاه های كشور توفیقات خوبی در مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دست آورده است و ارزش تقریبی كالاهای مكشوفه در سال جاری بیش از ۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است، ضمن اینكه میزان مواد مخدر كشف شده نسبت به مدت مشابه از رشد ۳۲ درصدی برخوردار بوده است.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا در پایان ضمن تأكید بر حرفه‌ای گرایی پلیس، توجه بر نظم و انضباط، صحت عمل و خوش خلقی با مردم گفت: اجرای طرح مكنا در پلیس فرودگاهها بایستی شتاب بگیرد و سیستم های پایش و مانیتورینگ كامل و سامانه پیامكی برای اعلام توصیه ها و هشدارهای پلیسی و مراقبتی راه اندازی شود و طرح تجهیز بادی اسكنر در تمامی فرودگاهها با اولویت بندی در برنامه قرار گیرد.