تعامل خوب مجلس با سازمان محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر معصومه ابتکار در مراسم اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با بیان این مطلب افزود:تمام تلاش سازمان محیط زیست در جهتی است که بتواند به عنوان یک سازمان توانمند در کنار دولت و مردم به حفاظت از محیط زیست بپردازد.

ابتکار با بیان اینکه تخریب خشکسالی و آلودگی های زیست محیطی از مهمترین مسائلی است که ابعاد اقتصادی گسترده دارد اظهار داشت: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را در کشور نهادینه کنیم بایستی به این مقولات زیست محیطی توجه ویژه داشته باشیم.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: عواملی مانند خشکسالی ریزگردها و آلودگی های زیست محیطی خسارت های پنهان اما گسترده به اقتصاد کشور وارد می کنند بنابراین لازم است که برای داشتن اقتصادی سبز از فناوری های نوین و همکاری بخش های خصوصی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست فرصت خوبی برای همکاری با بخش های خصوصی و استفاده از فناوری های نوین است تاکید کرد: حضور بخش های دولتی در صنایع بزرگی مانند نفت و خودروسازی در این نمایشگاه به خوبی قابل مقایسه بود و این بخش ها توانستند دستاوردها فناوری های نوین خود را در زمینه محیط زیست ارائه دهند.

وی با اشاره به حضور فعال سازمان های مردم نهاد در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست یادآور شد: بایستی این همکاری ها بیش از گذشته گسترش یابد.

رئیس سازمان محیط زیست بازچرخانی آب، تصفیه هوا، ممیزی انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و بهبود شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با شعار اقتصاد سبز اقتصاد مقاومتی امروز سه شنبه با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و معاون وزیر نفت پایان یافت.