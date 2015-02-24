شرکت بیش از ۷هزار گلستانی در مرحله دوم طرح تربیت حافظان قرآن کریم

حجت الاسلام سعيد غيرتمند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مرحله شفاهی آزمون از اول تا ۱۶ اسفند در شهرستان های گرگان، علی آباد، بندرگز، آزادشهر و گنبد برگزار می شود.

وی با بیان این نکته که در این مرحله حفظ چند بخش برای سه رده شکوفه ها، نوجوانان و جونان انجام می شود، افزود: حفظ موضوعی شامل ۱۲۰موضوع برای رده شکوفه ها، حفظ ۱۵۰موضوع برای رده نوجوانان و حفظ ۳۰۰ موضوع برای بزرگسالان در آزمون شفاهی آزمون گرفته می شود.

حجت الاسلام غیرتمند با اعلام این مطلب که بیشترین شرکت کننده در این دوره از آزمون ها رده سنی شکوفه و نوجوانان را شامل می شود، افزود: به آن دسته از افرادی که در مرحله شفاهی و کتبی نمره خوبی کسب کنند، گواهینامه اعطا می شود.

وی ادامه داد: آزمون کتبی مرحله دوم طرح تربیت حافظان قرآن کریم در ۲۰ مکان برای شهرستان گرگان، ۱۰ مکان در هریک از شهرهای علی آباد و کردکوی، ۲۵ مکان در بندرگز، ۱۷مکان در گنبد و ۱۲ مکان در شهرستان آزادشهر برگزار می شود.

وی در توضیح علت برگزاری این مسابقات قرآنی، اظهار کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید ۱۰ میلیون حافظ قران در کشور داشته باشیم، سازمان اوقاف آموزش یک میلیون نفر را در بخش حفظ قرآن بر عهده گرفت که بخش عمده ای از این سهم تعیین شده تاکنون آموزش دیده اند.

معاون فرهنگي اداره اوقاف و امور خیریه گلستان با بیان اینکه سال گذشته پنج هزار نفر در آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم شرکت کردند، افزود: این رقم در سال جاری به هفت هزارو ۵۲۵ نفر افزایش یافته است.

خیرین وقفبات خود را در بخش حفظ قرآن انجام دهند

وی خواستار وقف خیرین در بخش حفظ قرآن برای ترویج فرهنگ قرآنی شد و اذعان کرد: همانطور که بسیاری از افراد ملک یا مبلغی را برای امام حسین (ع) به عنوان وقف ثبت می کنند نیاز است برای گسترش فرهنگ قرآنی در این راه نیز وقفیات انجام شود.

حجت الاسلام غیرتمند آموزش رده های سنی مختلف در بخش قرآنی را از سیاست های مستمر سازمان اوقاف دانست و تصریح کرد: با پایان یافتن تعداد نفراتی که اوقاف تقبل کرده این روند به پایان نخواهد رسید بلکه برنامه ای مدون برای این موضوع تدوین خواهد شد.