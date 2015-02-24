۷۰ هزار سند مالکیت طی سال جاری در کرمان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ثبت و اسناد استان کرمان، رضا طالبی زاده با اعلام اینکه در ده ماهه سال جاری تعداد ۷۰ زهرا و ۵۷۶ سند مالکیت توسط ادارات ثبت اسناد و املاک در سطح استان صادر گردیده بیان داشت این میزان نسبت به سال گذشته نزدیک به یازده درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش حجم مراجعات مردم به ادارات ثبت بیان داشت این اداره کل همه ساله در روزهای پایانی سال با حجم زیادی ازمراجعات مردمی جهت انجام امور ثبتی مواجه است که موجب تراکم کاری در واحد های ثبتی تابعه می شود.

طالبی زاده ادامه داد کلیه واحد های ثبتی استان آمادگی ارائه خدمات به مردم را دارند لیکن مردم سعی کنند در انجام امور ثبتی خود با رعایت زمان بندی به ادارات ثبت اسنادو املاک مراجعه نمایند و از مراجعات غیر ضروری به ادارات در مواردی که فوریت ندارد در روزهای پایانی سال خودداری نمایند.