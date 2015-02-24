۱۶۱ بازدید نظارتی از واحدهای صنفی در آستانه اشرفیه انجام شد

علی جان پور در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: در راستای نظارت بر خدمت رسانی واحدهای صنفی و غیر صنفی در شهرستان آستانه اشرفیه،۱۶۱ واحد موردارزیابی قرار گرفته اند که از این میان ۱۶ واحد متخلف درباره عرضه مرغ شناسایی شده اند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده، تخلف ۱۰ واحد محرز شد که این واحدها در مجموع به پرداخت ۱۶۹ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۶۰۶ ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

این مسئول همچنین به نظارت و بازدید از واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف از جمله قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: در این راستا ۲۳۱ واحد مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد ۴۸ فقره پرونده به دلیل تخلفات صنفی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم الزامات صنفی شناسایی شدند.

وی بیان کرد: واحدهای متخلف در مجموع به پرداخت ۱۳۷ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۸۰۰ ریال جریمه محکوم شدند.

جان پور همچنین اعلام کرد: بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی و غیر صنفی در روزهای پایانی سال با جدیت بیشتری پیگیری می شود.