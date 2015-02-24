حمایت های لازم ازهيئت انجمن های ورزشی آذربایجان شرقی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان سه شنبه در مجمع انتخابات ریاست هیئت انجمن های ورزشی استان اظهار داشت: هیئت انجمن های ورزشی عملكرد خوب و مناسبی در چهار سال اخیر داشته است و از موفق ترین هیئت های استان بوده است.

وی ادامه داد: این هیئت تاكنون عملكرد بسیار خوب و قابل قبولی ارائه كرده و امید است با ادامه این روند شاهد افتخار افرینی های دیگر در این هیئت ورزشی باشیم.

اسبقیان افزود: با توجه به سابقه كار هوشنگ سروش و عملكرد مناسب وی در چهار سال اخیر انتظار داریم در سال های آینده شاهد عملكرد بهتر نسبت به سال های قبل باشیم و با حمایت های همه جانبه تلاش خواهد شد این هئیت در بین هیئت های برتر استان قرار بگیرد.

مدیر كل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به حمایت همه جانبه از این هیئت گفت: طرح استعدادیابی از دانش آموزان باید توسط این هیئت برگزار شده و شاهد جذب جوانان مستعد و توانا به این هیئت باشیم و بدین وسیله می توان به اینده ورزش استان امید داشت.

گفتنی است، مجمع انتخابات هیئت انجمن های ورزشی استان با حضور رئیس فدراسیون این هیئت در سالن كنفرانس اداره كل ورزش و جوانان برگزار شد كه در این انتخابات هوشنگ سروش چهار سال دیگر ریاست هیئت انجمن های ورزشی استان را بر عهده گرفت.

در این انتخابات به جز هوشنگ سروش، داود ایوبی و محمدعلی حیدری هم حضور داشتنند كه ایوبی به نفع سروش انصراف داد و حیدری هم در انتخابات حضور نداشت و پس از رای گیری در این انتخابات هوشنگ سروش با ۱۷ رای قاطع به مدت چهار سال دیگر عهده دار ریاست این هیئت شد.