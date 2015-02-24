به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، روز پنج شنبه 7 اسفند ماه در مراسم رونمایی از کتاب «دشمن فوتبال» که در دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود، حضور می یابد و از این کتاب رونمایی خواهد کرد.

این کتاب نوشته سایمون کوپر است که عادل فردوسی پور آن را ترجمه کرده و از سوی «نشر چشمه» روانه بازار شده است.

فاطمه معتمدآریا که این روزها مهمان جشنواره فیلم های علمی است عنوان کرد که برگزاری چنین جشنواره ای به علم و هنر وزن می‌دهد چون این جشنواره، تلفیقی از هنر و علم محسوب می‌شود.

این بازیگر در بخشی دیگر از صحبت های خود گفت: با وجود این که علم و سینما کاملا جدا از هم به نظر می‌رسند، ولی در صورتی که در کنار یکدیگر قرار بگیرند، به درک بهتر مفهوم هر دو مقوله کمک خواهند کرد.

معتمد آريا با اشاره به برگزاری این جشنواره از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: استان خوزستان ظرفیت برگزاری چنین جشنواره‌های بزرگی را دارد.

در این مراسم، عادل فردوسی پور قرار است به پرسش های دانشجویان دانشگاه شهید چمران پاسخ دهد.

رونمایی از کتاب فردوسی پور یکی از برنامه های جنبی جشنواره فیلم های علمی است که از 3 اسفند در اهواز، آبادان و خرمشهر آغاز و تا 8 اسفند ماه ادامه دارد. مدیر این جشنواره خسرو نشان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران است.

مراسم رونمایی از کتاب فردوسی پور، در قالب برنامه «سینما فوتبال» برگزار می شود که علاوه بر رونمایی از کتاب، شامل دیدار تیم های رسانه به کاپیتانی فردوسی پور و پیشکسوتان آبادان به کاپیتانی تهامی پور نیز است. در این بخش همچنین فیلم هایی با موضوع فوتبال در سینماهای اهواز، آبادان و خرمشهر به نمایش گذاشته می‌شود.