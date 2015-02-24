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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۱

جنتی:

برگزاری جشنواره حضرت زینب (س) در زنجان کار نویی است

برگزاری جشنواره حضرت زینب (س) در زنجان کار نویی است

زنجان- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:برگزاری جشنواره حضرت زینب (س) دراستان زنجان یک کار نویی است که باید استانهای دیگر از این کار الگو برداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان زنجان، افزود: برگزاری این جشنواره در واقع ستایش و تکریم از اسوه مقاومت و ایثار حضرت زینب (س) است و این استان در این کار پیشقدم بوده است.

وی اظهار داشت: باید برگزاری این جشنواره در استان در سالهای آینده تدوام یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه خوزستان سالجاری به عنوان پایتخت کتاب معرفی شده گفت:در این راستا کتابخوانی به سمتی سوق یابد که یکی از شهرهای ایران به عنوان پایتخت کتاب جهان انتخاب شود.

جنتی تاکید کرد: تحقق این موضوع نیازمند فعالیت و اقدامات مدون و برنامه ریزی شده است. 

وی گفت: در همین راستا نیشابور و گنبد کابوس از دیگر شهرهای مطرح شده برای انتخاب پایتخت کتاب کشور هستند که در این راستا استان زنجان هم باید بر تحقق این مهم تلاش کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: عملکرد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان بسیار قابل تقدیر است و باید استانهای دیگر هم از فعالیتها و اقدامات فرهنگی این استان الگو برداری کنند.

کد مطلب 2505660

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