برگزاری جشنواره حضرت زینب (س) در زنجان کار نویی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان زنجان، افزود: برگزاری این جشنواره در واقع ستایش و تکریم از اسوه مقاومت و ایثار حضرت زینب (س) است و این استان در این کار پیشقدم بوده است.

وی اظهار داشت: باید برگزاری این جشنواره در استان در سالهای آینده تدوام یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه خوزستان سالجاری به عنوان پایتخت کتاب معرفی شده گفت:در این راستا کتابخوانی به سمتی سوق یابد که یکی از شهرهای ایران به عنوان پایتخت کتاب جهان انتخاب شود.

جنتی تاکید کرد: تحقق این موضوع نیازمند فعالیت و اقدامات مدون و برنامه ریزی شده است.

وی گفت: در همین راستا نیشابور و گنبد کابوس از دیگر شهرهای مطرح شده برای انتخاب پایتخت کتاب کشور هستند که در این راستا استان زنجان هم باید بر تحقق این مهم تلاش کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: عملکرد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان بسیار قابل تقدیر است و باید استانهای دیگر هم از فعالیتها و اقدامات فرهنگی این استان الگو برداری کنند.