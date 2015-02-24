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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۸

هفتم اسفند ماه؛

پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در اصفهان تشییع می شود

پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در اصفهان تشییع می شود

اصفهان - پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) با حضور آحاد مردم شهید پرور شهر اصفهان تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، پیکر مطهر شهیدان «حسن جعفری» و «محمد حسینی» که به دست ایادی استکبار جهانی و پس از مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم ظالمان مستکبر در دفاع از حرم مطهر حضرت زینب(س) به شهادت رسیدند، تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

بنابراین گزارش، مراسم تشییع این شهیدان غیرتمند و مبارز با حضور مسئولین و خانواده‌های شهدا و ایثارگران از ساعت ۱۴ بعدازظهر پنج شنبه هفتم اسفند ماه از مسجد رکن المک واقع در خیابان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان تشییع و در همان مکان به خاک سپرده می‌شود.

گفتنی است مراسم یادبود سردار رشید اسلام شهید حاج حسین خرازی نیز پس از تشییع پیکر مطهر این دو شهید از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در مکان خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌ شود.

کد مطلب 2505661

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