دوره آموزشی پدافند غیرعامل برای مسئولان گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب آبادی ظهر سه شنبه در نشست با خبرگزاری ها و صدا و سیمای استان، ضمن تبریک روز مهندس و روز پرستار، گفت: اگر امروز مردم ما در ساختمان ها و شهری ایمن زندگی می کنند به دلیل مطالعات مهندسان و تلاش آن ها برای استحکام بنا است.

وی از برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل برای مدیران و کارشناسان استان خبرداد و گفت: آموزش از مباحث جدی در بخش پدافند غیرعامل است و باید روی این موضوع تاکید کرد.

غریب آبادی تصریح کرد: با پیگیری های زیادی مجوز آموزش های استان گرفته شده است و برای کلیه مدیران در سطوح استان برگزاری خواهد شد.

وی بیان کرد: ۱۳۶ ساعت دوره آموزشی در سطح مختلف از ۹ اسفند شروع می شود و طی ۶ روز اجرا می شود.

وی اظهار کرد: آموزش اول ۳ روز است و کل اعضای شورای اداری استان در آن شرکت می کنند که در آن معاون سیاسی امنیتی استانداری نیز صحبت می کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان، ادامه داد: دوره دوم نیز ۳ روزه است و در این آموزش ها مدرسانی از تهران حضور دارند.

وی از فعالیت ۱۴ گروه در پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: کارگروه سایبری، زیستی و سلامت، اقتصادی، راه و شهرسازی و انرژی و آب از این کارگروه ها است.

غریب آبادی در توضیح این آموزش ها گفت: برگزاری این دوره توسط شرکت از تهران انجام می شود و تمام مسائل اجرایی آن برعهده همین شرکت است.

وی یکی از اصول مهم پدافند غیرعامل را مستحکم سازی ساختمان ها عنوان کرد و گفت: پدافند غیرعامل یکی از اصول مهم کشور است و مقام معظم رهبری نیز بارها در این مورد تاکید کرده اند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرموده اند اگر پدافند غیر عامل نباشد تمام دستاوردهای نظام در یک نصف روز به هدر می روند.

پدافند غیرعامل اقدامی است غیر نظامی برای دفاع از کشور

غریب آبادی خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل اقدامی است غیر نظامی برای دفاع از کشور، تاسیسات و سازه ها و این که خسارت های احتمالی را در حوادث و درگیری های نظامی به حداقل برساند.

وی ادامه داد: یکی از تاسیسات مهم کشور، تاسیسات هسته ای است و علی رغم همه تهدیدهایی که از سوی اسرائیل و آمریکا وجود داشت تا کنون خسارتی به آن وارد نشده و با تدابیری که در نظر گرفته شده آسیب پذیری آن ها به حداقل رسیده است.

وی ضمن تاکید بر این که ایران در بسیاری از تکنولوژی ها جزو کشورهای برتر دنیا است، خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل حوزه های متعددی دارد و در بحثت استحکامات کارهای خوبی انجام شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان، گفت: با حضور استاندار پدافند غیرعامل استان قوت گرفت و اکنون تمام دستگاه های دولتی که پروژه طراحی کرده اند و از سوی کمیسیون ماده ۲۱۵ تمام طرح ها باید مجوز پدافند غیرعامل بگیرند و اگر رعایت نکنند مجور نمی گیرند و بودجه ای هم نخواهند گرفت.

وی اظهار کرد: در بحث سایبری امروز دنیا بسیار پیشرفت کرده است و می تواند با هماهنگی از نظر امنیتی تاثیرات زیادی داشته باشند.

وی بیان کرد: باید در شبکه ها امنیت سازی کرد تا بحران ایجاد نشود.

جنگ بیوتروریسم یا جنگ زیستی از موضوعات جدید پدافندد غیر عامل است

غریب آبای افزود: جنگ بیوتروریسم یا جنگ زیستی از موضوعات جدید پدافندد غیر عامل است و آمریکا و برخی کشورها در این زمینه تلاش های زیادی برای ضربه زدن به کشورهای مختلف در گرفته اند که شامل انسان، دام و گیاه است.

وی اضافه کرد: پدافند اقتصادی از آیتم های دیگر پدافند غیر عامل است و با توجه به تحرکات دشمن بسیار ارزشمند است.

وی با تاکید بر این که باید اقتصاد را طوری پیاده کرد که به خارج از کشور وابسته نباشد، تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری تاکیده کرده اند، باید وابستگی اقتصاد به نفت را قطع کرد و با حمایت سرمایه گذاران و ایجاد حاشیه امنیت در کشور آن ها را جذب کرد.

وی جنگ نرم و مباحث اجتماعی را موارد دیگر استان که باید به آن از نظر پدافند غیرعامل توجه کرد دانست و گفت: داخل استان افراد سودجو زیادی هستند که بر مسائل اجتماعی و تفرقه افکن دامن می زنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان، به راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و گفت: همه طوایف نشان دادند که پشت سر رهبری و نظام ایستاده اند و از آرمان ها دفاع می کنند.