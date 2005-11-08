وجود زندان هاي مخفي سازمان جاسوسي آمريكا مورد تاكيد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سعودي الوطن، سازمان عفو بين الملل اعلام كرد: مسئولان آمريكايي اواخر سال 2003 ميلادي سه يمني به نامهاي محمد اسعد و صلاح علي و محمد باشميله را پس از دستگيري ، به طور مخفيانه به اماكن نامعلومي منتقل كردند و آنها را در بازداشتگاه هاي سري كه بخشي از سيستم زندان هاي مخفيانه اي است كه سازمان سيا اداره مي كند، حبس كردند.

اين سه اسيريمني به ترتيب درماه هاي آگوست ، اكتبر و دسامبر 2003 ميلادي دستگيرشدند.

براساس گزارش سازمان عفوبين الملل، سه اسير يمني كه حقوق بشر درموردشان نقض شده است نتوانستند محل بازجويي شان توسط آمريكايي ها را مشخص كنند.

اين اسيران يمني با اشاره به نقض آنها از سوي آمريكايي ها اعلام كردند كه دستگاه هاي آمريكايي آنها را بوسيله هواپيما به اماكن نامعلوم منتقل كردند و مورد بازجويي قرار دادند و افرادي كه نقاب به چهره زده بودند، نگهباني از آنها را به عهده داشتند كه تنها با زبان ايما و اشاره حرف مي زدند.



به گفته اين اسيران يمني، درمدت زمان بازداشت نه تنها با هيچ يك ازنمايندگان سازمان صليب سرخ ملاقات نكردند بلكه آمريكايي ها اجازه گرفتن وكيل و تماس با خانواده هايشان را به آنها ندادند .

اين درحالي است كه خانواده هاي اسيران يمني تصورمي كردند كه فرزندانشان مرده اند و يا براي مبارزه با نيروهاي آمريكايي به عراق رفته اند .

دربخشي ديگر گزارش سازمان عفو بين الملل آمده است : گزارش هايي كه پژوهشگران سازمان عفو بين الملل درجريان مصاحبه هاي مستقل با آنها و گزارش هاي اخير بدست آورده اند، حاكي ازوجود زندان هاي مخفيانه سازمان جاسوسي آمريكا موسوم به سيا دارد.

با اين حال اسيران يمني نتوانستند محلي را كه به آنجا منتقل شده بودند، تشخيص دهند، زيرا آنها درجريان پرواز با چشم هاي بسته به زندان منتقل شده بودند اما آنها تصورمي كنند به دليل مدت زمان طولاني اين سفر يا به اروپا منتقل شده بودند و يا به خاورميانه .



بر اساس گزارش عفو بين الملل، بازداشت اسعد به دليل ارتباطش با موسسه خيريه الحرمين كه آمريكا آن را در ليست سياه خود پس از حملات 11 سپتامبر قرار داده بود، صورت گرفت اما صلاح علي و محمد باشميله كه در اندونزي زندگي مي كردند، دستگير شدند، علي در جاكارتا دستگير شد و باشميله در امان بازداشت شد و هر دوي آنها به زنداني در پايتخت اردن منتقل شدند و مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار گرفتند و دستگاه هاي امنيتي اردن پيش از تحويل آنها به آمريكا، آنها را در شرائط بسيار زجرآور و رقت بار قرار دادند.

روزنامه واشنگتن پست چهارشنبه گذشته گزارش داد كه سازمان جاسوسي آمريكا "سيا" پس از حملات يازده سپتامبر مظنونان القاعده را در زندان هاي هشت كشور ازجمله تايلند ، افغانستان و چند كشور اروپاي شرقي نگهداري مي كند .

ديده بان حقوق بشر مستقل آمريكا نيز اعلام كرد كه عملا متقاعد شده است چنين بازداشتگاه هايي حداقل در لهستان و روماني وجود دارد.

نواك دراين زمينه اظهارداشت كه اگر گزارش ها درست باشد نه تنها دولت آمريكا بلكه دولت هاي مربوطه كه اين بازداشتگاه هاي سري دركشورهايشان قراردارد مسئول خواهند بود .

وي خاطر نشان كرد : جهان و جامعه مدني و به ويژه قربانيان و خانواده ها حق دارند كه از حقايق اتفاقات جاري مطلع شوند .



اين در حالي است كه سازمان سيا در قبال اين گزارش ها سكوت كرده است.



با وجود اين گزارش هاي تكان دهنده در مورد زندان هاي مخفي سازمان سيا و شكنجه اتباع خارجي در آن، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا مدعي شده است كه دولت آمريكا هيچ يك از زندانيان را شكنجه نمي كند.