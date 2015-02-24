کمیته جذب درآمد پایدار در شهرداری اسلامشهر ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله حقیقی ظهر سه شنبه با حضور در پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی اسلامشهر با اشاره به اینکه اعضا شورا نمایندگان واقعی مردم در پارلمان شهری هستند اظهار داشت: مجموعه فرمانداری علاوه بر نظارت بر عملکرد مدیران شهرستان، همراه مدیران برای حل مشکلات منطقه است، شورای اسلامی اسلامشهر باید احساس کند که حمایت شهرستان را دارد و با قوت به کار خود ادامه دهد به حاشیه ها توجه نکند و همه باید بدانند تصمیم نهایی در خصوص مدیریت شهری در شورا گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی و رکود حاکم اکثر شهرداری ها در سراسر کشور با بحران مالی مواجه هستند و توان پرداخت حقوق را ندارند، افزود: شورا و شهرداری اسلامشهر در پایان سال دغدغه پرداخت حقوق و عیدی کارکنان را دارنداما با حمایت شهرستان این مشکل در حال رفع است و باید برای سال آتی برنامه مدون و کارشناسی شده ای ارائه شود.

این مسئول ضمن گلایه از فروش و تغییر کاربری پارکینگ، خطاب به مجموعه مدیریت شهری گفت: نباید پارکینگ ساختمان های مسکونی را تغییر کاربری دهید به شهرفروشی نیافتید و به فکر جذب بخش خصوصی و ایجاد درآمد پایدار باشید، تمام تصمیمات باید برای شهروندان و حل مشکلات شهر باشد باید کمیته جذب درآمدپایدار در شهرداری ایجاد شود، ساماندهی صنوف مزاحم در خارج از شهر می تواند یک درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد کند.

نماینده عالی دولت در اسلامشهر افتتاح پروژه های شهرداری در دهه فجر را موجب ایجاد رضایت نسبی میان شهروندان دانست و بیان کرد: سرانه ورزشی شهرستان اسلامشهر ۴۵ سانتی متر است و این یک فاجعه است با نگاه درآمدزایی در خصوص ورزش به جایی نخواهیم رسید ورزشکاران اسلامشهری از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از ۷۰ مدال رنگین در مسابقات جهانی، آسیایی و ملی کسب کرده اند اما مجموعه شهرستان نتوانسته است به نحو شایسته از این قهرمانان تجلیل کند.

وی پیشنهادد داد: می توان با واگذاری زمین هایی با کاربری ورزشی به مدال آوران و مربیان آنها و ساخت مجموعه ورزشی، علاوه بر حمایتاز ورزشکاران، بستر افزایش سرانه ورزشی را نیز فراهم کرد.

ولی الله اصغری رئیس شورای شهر اسلامشهر نیز در این جلسه ضمن گلایه از عدم همراهی برخی ادارات در افتتاح پروژه های شهرداری در دهه فجر، گفت: توقع این است که جایگاه و شان شورا حفظ شود گاهی یک لایحه در شورا به تصویب می رسد و مورد تایید فرمانداری قرار می گیرد اما از نهادهایی با شورا تماس گرفته می شود و سعی می کنند جلوی کار شورا و شهرداری را بگیرند که این عمل خلاف قانون است زیرا اگر ایرادی در مصوبات شورا است باید به فرمانداری اعلام شود.

گفتنی است پیگییری احداث و راه اندازی مترو، جابجایی راه آهن، احداث تقاطع غیر هم سطح و توافق با ساکنان دره سیاب از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود که مقرر شد در اسرع وقت از سوی مسولان ذیربط پیگیری شود.