همایش ملی روز مهندسی در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی روز مهندسی که صبح سه شنبه به میزبانی سالن همایش های البرز شرقی شاهرود برگزار شد، از فعالان حوزه مهندسی و بسیج مهدنسان استان سمنان و شهرستان شاهرود تجلیل به عمل آمد.

نقش مهندسان در دفاع مقدس برجسته بود

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در این مراسم، با تشریح نقش و اهمیت جامعه مهندسان کشور در دوران دفاع مقدس، گفت: جامعه مهندسی کشور از ابتدای انقلاب اسلامی و به ویژه در دوران دفاع مقدس نقش بسیار مهمی را در عرصه توسعه، پیشرفت و آبادانی بر دوش کشیدند.

سرهنگ حمید دامغانی خلاقیت، ایثار، رشادت و خلوص را از جمله خصوصیات بارز مهندسان دانست و تصریح کرد: مهندسان بسیجی در طول دفاع مقدس در همه عرصه های دفاعی و رزمی به واسطه طراحی عملیات، تولید سخت افزارها، سازه های مورد نیاز و پشتیبانی جبهه های جنگ فعال بودند

وی افزود: خوب است در این روز که به نام مهندسان نام گذاری شده است یادی از شهدای این عرصه همچون شهید چمران داشته باشیم که با نبوغ مهندسی و رشادتشان در طراحی عملیات رزمی همواره تاثیر گذار بودند.

جوامع علمی دنیا از نبوغ مهندسان ما در حیرت هستند

این مسئول با تاکید بر نقش آفرینی مهندسان کشورمان در عرصه عملیات والفجر ۸ و طراحی پل لوجستیکی، اظهار داشت: نبوغ مهندسان کشور در آن برهه تاریخی باعث افتخار جامعه علمی و مهندسی بود چرا که با گذشت سه دهه از آن ایام، جوامع علمی دنیا از نبوغ مهندسان ما در حیرت هستند.

دامغانی در توضیح اثرگذاری مهندسان کشور در طراحی پل والفجر ۸، تاکید کرد: ساخت پل استراتژیک در عملیات والفجر با چنان مهندسی و ظرافتی انجام شده که در زمان خود و حتی هم اکنون غیر قابل باور است لیکن تمامی محاسبات دقیق جزر و مد در اروند وحشی، محاسبه تعداد روزهای جزرو مد در سال های متمادی، محل عبور، جریانات آبی و ... به واسطه نبوغ این سربازان گمنام صورت گرفته است.

وی ادامه داد: ساخت قایق با کمک موتور هواپیما، ساخت اژدرهایی برای انهدام سد های خاکی دشمن، ابتکارات عجیب هندسی در طراحی ادوات و عملیات و خلاقیت های بی نظیر از جمله اقدامات برجسته بود که در دوران دفاع مقدس از سوی مهندسان بسیجی کشور انجام شد.

سرعت دستیابی ایران به فناوری های نوین ۱۱برابر سرعت متوسط جهانی

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود با اشاره به دستاوردهای علمی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: بنا به اعتراف محافل غربی در دوران سازندگی و پس از آن سرعت دستیابی ایران به فناوری های نوین ۱۱برابر سرعت متوسط جهانی بوده است.

دامغانی تصریح کرد: اگر امروز توانایی هایی در زمینه کشستی سازی، هوافضا، نانو، سلول های بنیادین و ... در کشور وجود دارد باید اذعان کرد که اینها را مدیون مجاهدت های مهندسان مومن و بسیجی ایران اسلامی هستیم.

وی ادامه داد: اگر دشمن فشارهای خودرا بر کشورمان تشدید کرده، قطعا به واسطه نگرانی است که از بابت پیشرفت های علمی و دستیابی ایران به فناوری های نوین احساس کرده است.

نباید علوم انسانی از مهندسی تفکیک شود

رئیس کمیته پژوهش های استان گلستان نیز در این همایش با اشاره به عدم تفکیک دانشکده های علوم انسانی و مهندسی، گفت: متاسفانه یکی از علل عقب افتادگی کشورهای جهان سوم این است که دو عقیده فنی مهندسی و علوم انسانی را از یکدیگر تفکیک می کنند.

دکتر محمد مهدی نادری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در این امر، اظهار داشت: باید دو دانشکده را در کنار هم قرار دهیم چراکه رشد و توسعه جامعه درگرو مهندسی و رشد مهندسی در جامعه درگرو علوم انسانی است.

وی افزود: تولیدات و محصولات فناورانه مهندسی به هر حال باید به جامعه عرضه شوند لیکن این وظیفه عرضه محصولات برعهده دانشکده علوم انسانی است.

تغییر مولفه های فناوری، سبک زندگی را دچار چالش کرده است

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، با اشاره به رسالت خطیر مهندسان در جامعه کنونی، تاکید کرد: امروزه تغییر مولفه های فناوری به صورت روزانه و با سرعت زیاد، تغییر سبک زندگی مورد تاکید مقام معظم رهبری و تغییر فهم انسان نسبت به خود در قرن بیست و یکم از جمله چالش هایی است که باید در جوامع مهندسی شوند و این رسالت همه ماست.

نادری با بیان اینکه تکنولوژی خواسته های ما را تغییر داده است، تصریح کرد: امروز مطالبات ما با پدرانمان و مردم دهه های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی به هیچ وجه یکی نیست و این تغییرات از سرعت بالای تغییرسبک زندگی و رشد علم نشات می گیرد چراکه سبک زندگی اسلامی بدون تکنولوژی معنای خاصی را پیدا نکرده است و این برای جامعه ما مفید نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از آثار سرعت بالای رشد فناوری و تغییر سبک زندگی کم رنگ شدن آموزه های دینی در زندگی است که این مهم امروز یکی از دغدغه های ما و همان رسالتی است که برای جامعه مهندسان کشور تعریف شده است.

منابع انسانی و مدیریت معنوی بخش اعظمی از مدیریت منابع را به خود اختصاص داده است

این استاد دانشگاه منابع موجود در یک جامعه را به دو دسته منابع انسانی و منابع طبیعی تقسیم کرد و گفت: مهندسی تنها استفاده از منابع طبیعی مثل نفت، شیلات و معدن و ...نیست بلکه امروز بخش اعظمی از مدیریت منابع در جوامع به موضوع منابع انسانی و مدیریت معنوی اختصاص دارد.

نادری تاکید کرد: امروز متاسفانه مواد خام مانند محصولات کشاورزی و ... از کشور به راحتی خارج می شود و پس از پالایش توسط کشورهای خارجی مانند چین مجددا به چرخه عرضه باز می گردد لیکن این وظیفه مهندسان ماست که نگذارند این مواد خام به نردبانی برای تولید سود کشورهای خارجی باشد.

وی افزود: نوآوری باید در کنار مهندسی قرار بگیرد برای مثال بیش از پنج دهه از ورود قوطی های کنسرو گوجه فرنگی در کشور می گذرد و مهندسان ما هنوز برای تغییر فرم، شکل و بسته بندی این محصولات اقدامی نکرده اند باید گفت تمام این موارد در زمره وظیفه مهندسان به شمار می آید.

بسیج مهندسان شهرستان شاهرود ۴۰۰عضو دارد

مسئول بسیج جامعه مهندسان شهرستان شاهرود نیز در خلال این مراسم با بیان اینکه هم اکنون ۴۰۰ مهندس عضو این جامعه هستند، گفت: مهندسان بخش های مختلف مانند ساختمان، معدن، کشاورزی و معماری اعضای بسیج جامعه مهندسان شهرستان شاهرود را تشکیل می دهند.

حسن علیداقی با اشاره به فعالیت های بسیج مهندسان شهرستان شاهرود، تصریح کرد: عمده فعالیت های این ارگان بر طبق اهداف تعیین شده سازمان بسیج مهندسان کشور تعریف می شود که از جمله آن می توان به نشست های تخصصی آسیب شناسی، ارائه راهکارهای بر طرف کردن آسیب ها و مشکلات پیرامون جامعه مهندسان و برگزاری جلسات متعدد اشاره کرد.

وی افزود: با توجه به چارچوب و دستور العمل اقشار ۲۰ گانه عضو بسیج کشور، جامعه مهندسان نیز در راستای توسعه آبادانی، پیشرفت های علمی و مهندسی شهرستان شاهرود فعالیت می کند.

این عضو جامعه مهندسان شهرستان شاهرود، با اشاره به آئین گرامیداشت مقام مهندس، اظهار داشت: همه ساله روز پنجم اسفند ماه آئین بزرگداشت مقام مهندس در سالروز ولادت خواجه نصیرالدین طوسی دانشمند نامی ایران و جهان اسلام برگزار می شود که با استقبال خوبی از سوی جامعه مهندسان شهرستان نیز روبرو می شود.

علیداقی در خاتمه تاکید کرد: این همایش توسط نظام های فنی و تخصصی مانند نظام مهندسی ساختمان، معدن، کشاورزی و ...برگزار می شود که عمدتا با استقبال چشم گیر مسئولان شهرستانی نیز روبرو می شود.