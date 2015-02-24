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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا؛

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با لخویا اعلام شد/ صادقیان روی نیمکت

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با لخویا اعلام شد/ صادقیان روی نیمکت

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با لخویا قطر در هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با تیم فوتبال لخویا قطر در هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا که ساعت 18:30 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

سوشا مکانی، محسن بنگر، مایکل اومانا، حمید علی‌عسگر، بابک حاتمی، احمد نوراللهی، محمد نوری، فرناندو گابریل، هادی نوروزی، امید عالیشاه و مهدی طارمی

نیمکت نشینی پیام صادقیان و محمد عباس‌زاده برای این بازی مهم، اتفاق قابل توجهی است. همچنین رضا نورمحمدی، تادو، مسعود همامی، مهدی دغاغله و علی علیپور دیگر بازیکنان ذخیره پرسپولیس هستند.

کد مطلب 2505676

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