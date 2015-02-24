ترکیب پرسپولیس برای دیدار با لخویا اعلام شد/ صادقیان روی نیمکت

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با تیم فوتبال لخویا قطر در هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا که ساعت 18:30 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

سوشا مکانی، محسن بنگر، مایکل اومانا، حمید علی‌عسگر، بابک حاتمی، احمد نوراللهی، محمد نوری، فرناندو گابریل، هادی نوروزی، امید عالیشاه و مهدی طارمی

نیمکت نشینی پیام صادقیان و محمد عباس‌زاده برای این بازی مهم، اتفاق قابل توجهی است. همچنین رضا نورمحمدی، تادو، مسعود همامی، مهدی دغاغله و علی علیپور دیگر بازیکنان ذخیره پرسپولیس هستند.