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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۰۱

عباسپور:

اجازه خدشه دار شدن انقلاب اسلامی را نمی دهیم

اجازه خدشه دار شدن انقلاب اسلامی را نمی دهیم

رئیس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم انقلاب اسلامی که از سوی امام خمینی (ره) بنیانگذاری شده و با درایت مقام معظم رهبری ادامه یافته است خدشه‌دار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسپور در نخستین و بزرگترین کنگره دانشگاهی شهدا و ایثارگران، الگوهای جاودانه اسوه های صبر که در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار شد گفت: دانشگاه آزاد و به تبع آن واحد علوم و تحقیقات جایگاهی برای تقدیر و تشکر از خانواده‌های شهدا و تحصیل این افراد است و افتخار داریم که در واحد علوم و تحقیقات بیشترین خانواده شهدا تحصیل می‌کنند تا با جهاد علمی راه پدران شهیدشان را ادامه دهند.

وی افزود: ما نیاز داریم در ارتباط با علم، فرهنگ و اقتصاد که عناصر اصلی مد نظر مقام معظم رهبری هستند روحیه شهادت و ایثارگری خود را حفظ کنیم و در این راستا نباید اجازه دهیم کمبودهای مدیریتی و بحث‌های سیاسی اصل انقلاب را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اظهار داشت: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم انقلاب اسلامی که از سوی امام خمینی (ره) بنیانگذاری شده و با درایت مقام معظم رهبری ادامه یافته است خدشه‌دار شود، ممکن است کاستی‌های مدیریتی وجود داشته باشد ولی اجازه نمی‌دهیم حتی در تفکر کسی تردیدی در مورد اصل انقلاب بوجود بیاید.

رئیس واحد علوم و تحقیقات عنوان کرد: ما آماده جانبازی هستیم و راه شهیدان را برای رسیدن اقتدار کشور ادامه می‌دهیم و رفاه‌طلبی و تبلیغات بیگانه ما را از اهدافمان باز نمی‌دارد.

کد مطلب 2505679

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