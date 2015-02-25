فرزاد اژدری مسئول هماهنگی و ساماندهی اکران سینمای کودک و نوجوان که توسط مدیریت قبلی فارابی حکم گرفته است در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهار ماه از شکل گیری گروه سینمای کودک و نوجوان گذشته است، گفت: در حال حاضر هیچ اتفاق خاصی در زمینه ایجاد سیاست های جدید و یا برنامه های مناسب در گروه هماهنگی و ساماندهی اکران سینمای کودک و نوجوان انجام نشده است.

وی با بیان این که در ابتدا بخشی از برنامه‌ریزی ها برای این گروه انجام شده بود، توضیح داد: محمدرضا جعفری جلوه مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی برنامه ها و سیاست هایی را برای این گروه در نظر داشت که در حال بررسی آن بودیم، اما با تغییر مدیریت ها در بنیاد سینمایی فارابی و حضور علیرضا تابش به عنوان مدیرعامل جدید باید ببینیم برنامه ها و سیاست های جدید بنیاد سینمایی فارابی در این زمینه چیست.

این کارگردان سینما در پاسخ به این پرسش که آیا به فعالیت خود در گروه هماهنگی و ساماندهی اکران سینمای کودک و نوجوان ادامه می دهد یا خیر؟ بیان کرد: ممکن است مدیرعامل جدید فارابی سیاست های جدیدی در حوزه سینمای کودک داشته باشد و شاید مدیریت جدید فارابی تمایلی به ادامه فعالیت چنین گروهی نداشته باشد. باید ببینیم او چه برنامه هایی را در اولویت فعالیت خود قرار می دهد. اگر برنامه ها و سیاست های جدید با اهداف من در حوزه سینمای کودک هماهنگ بود، خوشحال می شوم همکاری کنم.

وی تاکید کرد: اینکه دولت دست به کار شده و در گروهی با نام سینمای کودک و نوجوان تلاش می کند تا این سینما جان تازه ای بگیرد، بسیار خوب است زیرا سینمای کوک و نوجوان در شرایطی قرار دارد که بخش خصوصی تمایلی به حمایت از آن ندارد.

اژدری در پایان با اشاره به برنامه ریزی های قبلی گروه هماهنگی و ساماندهی اکران سیمای کودک و نوجوان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده قرار بود اتفاقات خوبی در حوزه سینمای کودک و نوجوان رخ دهد. تصمیم داشتیم تا فیلم های سینمای کودک و نوجوان را که طی این سال ها تولید شده و شرایط اکران آن وجود نداشت که البته تعداد آن کم هم نبود، برای اکران در سینماهای کشور و در گروه سینمای کودک و نوجوان آماده کنیم که در حال حاضر همه چیز متوقف شده است.