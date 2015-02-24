از خطاهای گذشته درس بگیریم/لزوم ورود بخش خصوصی به مباحث محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در مراسم اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد با بیان این مطلب افزود: تا زمانی که از مشکلات زیست محیطی درآمدزایی و اشتغالزایی نشود نمی توان برای از بین رفتن آنها امیدوار بود.

به گفته وی، در واقع بخش خصوصی بایستی با هدف درآمدزایی وارد بحث محیط زیست شده چرا که توان دولت در این حوزه محدود است و به تنهایی نمی تواند معضلات محیط زیست را برطرف کند.

ستاری اظهار داشت: باید تلاش کنیم از اشتباهات گذشته درس گرفته و دیگر خطاهای زیست محیطی را تکرار نکنیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: تمام بخش ها چه خصوصی و چه دولتی باید جهت گیری فعالیتشان را در راستای حفظ محیط زیست تغییر دهند و در این سمت حرکت کنند.

وی با اشاره به جهت گیری صنایع سبز تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تمام طرح ها در دانشگاهها و حتی بخش خصوصی که در راستای حفاظت از محیط زیست باشد، حمایت می کند.

ستاری تاکید کرد: شرکت ها و بخش خصوصی نیز بایستی سعی کنند تا از پتانسیل قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان به نحو احسن استفاده کنند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه زمانی مشکلات و معضلات زیست محیطی برطرف می شود که این معضلات به تجارت و سوددهی تبدیل شود، تصریح کرد: این معاونت آمادگی دارد تمام فناوری های لازم در زمینه محیط زیست را خریداری کرده و به بخش خصوصی واگذار کند.

به اعتقاد وی، تا زمانی که مشکلات محیط زیست به اشتغال تبدیل نشود همچنان شاهد تخریب های زیست محیطی خواهیم بود.