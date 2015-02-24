به گزارش خبرنگار مهر، فیفا اعلام کرد به دلیل گرمای هوا در ماه ژوئن در منطقه خاورمیانه و کشور قطر، فیفا تصمیم گرفته است جام جهانی 2022 را در ماه‌های نوامبر و دسامبر آن سال در کشور قطر برگزار می‌شود.

جرمی والکه دبیرکل فدراسیون جهانی برگزاری این رقابتها در زمستان سال 2022 را تائید کرد.

آنچه در این لایحه فوریتی مطرح شده، قرار بر این نیست که از تعداد 32 تیم و 64 مسابقه کاسته شود بلکه زمان برگزاری رقابتها فشرده‌تر خواهد شد.

همچنین رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و عضو کمیته اجرایی فیفا، شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه گفت پیدا کردن زمان مناسب برای برگزاری این رقابتها بسیار چالش برانگیز بوده است.

وی افزود: ما از این تصمیم استقبال کرده و پس از بررسی دیدگاه‌ها و موافقت اکثر کسانیکه در این موضوع ذینفع بودند، فکر می‌کنیم بهترین تصمیم در این خصوص گرفته شده است.