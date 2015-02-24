هیچ گروهی حق مداخله در انتخابات اتاق بازرگانی شیراز را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص مداخله افراد دولتی در انتخابات اتاق بازرگانی شیراز تاکید کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی کاملا مستقل عمل می کند و هیچکس حق مداخله ندارد.

وی در خصوص شایعات به وجود آمده در خصوص مداخله برخی از مدیران استان در انتخابات اتاق بازرگانی شیراز تصریح کرد: نام اتاق بازرگانی مشخص است و کاملا بخش خصوصی فعالیت می کند.

استاندار فارس با بیان اینکه اجازه مداخله به هیچ مدیر دولتی در این انتخابات را نمی دهم، گفت: انتخابات پارلمان بخش خصوصی کاملا مستقل و این رویداد بنا به تفکر و برداشت های فعالان بخش خصوصی انجام می شود.

احمدی افزود: من به عنوان استاندار فارس از هر گروه و شخصی که در این انتخابات مورد تایید اعضا باشد و رای بیاورد حمایت می کنم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص برخی از صحبت ها مبنی بر عدم همراهی بعضی از استانداران با تفکرات دولت تدبیر و امید تاکید کرد: این حرف کاملا بچه گانه و بدون اساس است زیرا هیچ مدیری نیست که بتواند بدون استفاده از تفکرات دولت فعالیت کند.