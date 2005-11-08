مسابقات چهارجانبه تهران امسال يك تورنمنت تشريفاتي نيست // با تلاش زياد فيكس خواهم شد

آندرانيك تيموريان هافبك ملي پوش كشورمان درگفتگو با خبرنگار " مهر " درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: اين رقابتها براي تيم ملي ايران يك محك جدي به حساب مي آيد كه قطعا فوايد زيادي براي شناخت نقاط قوت و ضعف تيم ملي ايران خواهد داشت.

وي افزود: ازاينكه دوباره به تيم ملي ايران دعوت شده ام، بسيار خوشحالم و اميدوارم با تلاش زياد دراين تيم تبديل به يك بازيكن ثابت شوم، هرچند كه با توجه به جوان بودن فرصت زيادي براي نشان دادن توانايي هايم دارم.

تيموريان همچنين درخصوص عدم نتيجه گيري ابومسلم در مسابقات ليگ برتر اذعان داشت: آمار 5 حمله خطرناك درهر بازي و مقايسه آن با نتيجه هاي كسب شده ابومسلم تنها حاكي از بدشانسي اين تيم است كه قطعا با گذشت زمان نيز شرايط بدين شكل نخواهد ماند.

گفتني است: آندرانيك تيموريان بعنوان تنها نماينده ابومسلم به اردوي تيم ملي فوتبال ايران دعوت شده است.