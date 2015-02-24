حل مشکلات تهران ۱۵ سال زمان نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش «تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت» که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد با اشاره به نوع تفکر و رویکرد حاکم در نظام برنامه ای کشور ،‌عدم وجود تفکر در برنامه ها به عنوان حلقه مفقوده در نظام برنامه ریزی کشور داشتن نگاه رویکردمدارانه برای حل مشکلات جمعیتی را ضروری دانست .

وی با اشاره به نوع تفکر و رویکرد حاکم در نظام برنامه ریزی در کشور، گفت: بعد از انقلاب، برنامه‌ریزی‌ها کاملاً مهندسی شده بود و نگاه اقتصاددانان به کشور، نگاه بنگاه داری و در سطوح بالاتر ، توجه به بازار مورد توجه قرار داشت .

رحمانی فضلی برنامه ریزی حاکم در کشور را یک برنامه‌ریزی متمرکز عنوان کرد و تصریح کرد: رشد سازنده تمرکز در ابعاد نظامی ، انتظامی، سیاسی و اداری را مثبت ارزیابی کرد.

وی، برون داد تمرکز در عرصه و پهنای جغرافیایی ایران را منجر به عدم تعادل و توازن در حوزه های فعالیتی و جمعیتی و نهایتاً موجب ایجاد شکاف های منطقه ای و طبقاتی برشمرد .

وزیر کشور با تأکید بر ارائه راهکارهای مناسب برای حل مسائل در حوزه‌های بزرگ جمعیتی چون تهران گفت : از سال ۶۴ توجه جدی صورت نگرفته است .

وزیر کشور حل مشکلات در شهر تهران را مستلزم صرف حداقل ۱۵ سال زمان و انجام بررسی های کارشناسانه عنوان کرد و خاطرنشان ساخت : ایجاد تغییر در باور حاکم مدیریت کلان کشور با توجه به قدرت و توان بالایی که مناطق جغرافیایی در کشور برای اداره خود و آن هم بدون توجه به منابع عمومی دارند، ضروری است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از ۱۵ استان کشورمان قدرت اداره خود را بدون توجه به منابع عمومی دارند، خاطرنشان کرد: تغییر در نظام‌ها که در راس آن نظام برنامه ریزی باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.