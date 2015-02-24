به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سهشنبه در بازار ۹۸۴ هزارتومان، طرح قدیم ۹۷۶ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۲ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۷۴ هزارتومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزار و ۴۰۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۷ دلار است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۳۱ تومان، هر یورو را ۳۹۲۲ تومان، هر پوند را ۵۳۰۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۲ تومان اعلام کردند.
جدول قیمت سکه و ارز در سهشنبه
(قیمتها به تومان)
|نوع سکه
|قیمت بازار
|سکهتمامطرحجدید
|۹۸۴۰۰۰
|سکهتمامطرحقدیم
|۹۷۶۰۰۰
|نیم سکه
|۵۰۲۰۰۰
|ربع سکه
|۲۷۵۵۰۰
|گرمی
|۱۷۴۰۰۰
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۹۹۴۰۳
|نوع ارز
|دلار
|۳۴۳۱
|یورو
|۳۹۲۲
|پوند
|۵۳۰۱
|درهم
|۹۴۲
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