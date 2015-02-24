به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای برگشت مرحله پلی آف رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر روز چهارشنبه با برگزاری چهار دیدار پی گرفته می‌شود که در مهمترین بازی تیم شهرداری تبریز که در بازی رفت 3 بر یک متین ورامین را برده بود، مقابل دیدگان هواداران خودی پذیرای این تیم است. در صورتیکه شهرداری این دیدار را نیز برنده از زمین خارج شود، متین ورامین مدافع عنوان قهرمانی از گردونه مسابقات کنار خواهد رفت.

در تهران تیم‌های پیکان و وزارت دفاع به مصاف یکدیگر خواهند رفت. جدال رفت دو تیم با وجود درگیری‌هایی که داشت با برتری 3 بر 2 پیکان همراه شد و این تیم در صورت برنده شدن راهی مرحله نیمه نهایی خواهد شد.

نوین کشاورز هم در خانه والیبال تهران میزبان میزبان خراسان است. میزان در مشهد به سختی و با حساب 3 بر 2 از سد نوین کشاورز گذشت و در صورتی که نتیجه به سود نوین کشاورز خاتمه یابد کار دو تیم به بازی سوم کشیده می‌شود.

در گنبد هم تیم بازرگانی این شهر به مصاف شهرداری ارومیه می‌رود. این در حالی است که بازی رفت دو تیم با برتری 3 بر صفر شهرداری خاتمه یافته بود.

برنامه دیدارهای روز چهارشنبه به شرح زیر است:

* نوین کشاورز - میزان خراسان، خانه والیبال، ساعت 15

ناظر: محمود حداد، داور اول: مرتضی اکرمی و داور دوم: بهروز جعفری

* وزارت دفاع - پیکان تهران، خانه والیبال، ساعت 18:15

ناظر: عباس جلایر، داور اول: حمید راهجردیان و داور دوم: محمد عشقدوست

* شهرداری تبریز - متین ورامین، سالن شهید اقدمی، ساعت 17

ناظر: غفار درخشنده، داور اول: محمد شاهمیری و داور دوم: داود نافعی

* بازرگانی جواهری گنبد - شهرداری ارومیه، سالن المپیک، ساعت 17

ناظر: محمد حسین شفقی، داور اول: کیوان عابدزاده و داور دوم: وحید پورکاشیان