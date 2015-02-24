خبرنگاران در انتشار اخبار به بازتاب امنیتی خبر توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله نظری ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره «رسانه و نظم و امنیت عمومی» اظهار داشت: یکی از خصوصیات زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) این بود که این دو شخصیت بزرگوار بهترین امانتدارانی بودند که اخبار و حوادث کربلا را به درستی به جامعه بشری منتقل کردند و انتقال واقعیت هایی که در حادثه کربلا رخ داد در آن روز منشا تحول در جامعه اسلامی شد و همان موجب شد تا خیزش ها، قیام ها و نهضت هایی در شهرها و بلاد اسلامی به وجود آید.

رئیس عقیدتی انتظامی استان همدان با بیان اینکه زینب کبری(س) اخبار کربلا را به درستی به جامعه منتقل کردند، افزود: همچنین امام سجاد(ع) نیز برای انتقال حوادث کربلا از همه فرصت ها استفاده می کرد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از همه فرصت ها و موقعیت ها برای انتقال اخبار بسیار مهم است، بیان داشت: قرآن کریم در انتقال اخبار، می فرماید باید اخبار قبل از انتقال به جامعه ارزیابی و بررسی شود و خبرنگار به بازتاب امنیتی آن توجه کند.

حجت الاسلام نظری اظهار داشت: خبرنگار باید تدین، بررسی و ارزیابی خبر را داشته باشد چراکه ممکن است این خبر بازتاب امنیتی داشته باشد.

رئیس عقیدتی انتظامی استان همدان با بیان اینکه خبر باید منطبق با واقعیت باشد، عنوان داشت: هر گفته و شیوه ای در رسانه جمعی نباید منعکس شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خبرنگار باید تدین و تقوا داشته باشد، گفت: کسانی که تقوای الهی ندارند نباید خبرنگار باشند چراکه تقوای کلام بسیار مهم است.

حجت الاسلام نظری با بیان اینکه خبر باید سازنده باشد، ابراز داشت: خبر باید انسان ها را از نظر فکری، علمی، دینی و معنوی ارتقا دهد.

رئیس عقیدتی انتظامی استان همدان اذعان داشت: پیامبران الهی کسانی هستند که اخبار الهی را به جامعه منتقل می کنند تا جامعه ارتقا دینی و عقلی داشته باشد و همچنین افراد خود اقامه کنندگان عدل در جامعه باشند.

وی با اشاره به اینکه خبر باید جنبه تزکیه ای و ارتقا اندیشه داشته باشد، عنوان کرد: اگر خبری در جامعه ای اثری منفی و نامناسب داشته باشد این خبر در زندگی و آخرت هم اثرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام نظری اظهار داشت: کسانی که متصدی خبر و اطلاع رسانی به جامعه هستند مسئولیت حساس و بزرگی به عهده دارند.

رئیس عقیدتی انتظامی استان همدان افزود: جنبه های امنیتی، تربیتی، فکری و سیاسی جامعه همه در گرو اقداماتی است که خبرنگاران و صاحبان رسانه جمعی انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی مهمترین نیرویی است که در جامعه مسئولیت نظم و امنیت را به عهده دارد، بیان داشت: در سرزمین پهناور جمهوری اسلامی ایران نیروی انتظامی حضور دارد و ماموریت های مختلف و متنوع انجام می دهد.

حجت الاسلام نظری با بیان اینکه اقدامات نیروی انتظامی امروز موجب شده تا از امنیت و آرامش برخوردار باشیم، ابراز کرد: انتقال زحمات نیروی انتظامی به جامعه در احساس امنیت جامعه اثرگذار است.

رئیس عقیدتی انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی با هنجارشکنان برخورد می کند، عنوان داشت: تمامی خروجی این اقدامات باید توسط رسانه ها به جامعه منتقل شود.