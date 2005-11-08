به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در قم، حجت الاسلام علي خراساني مسئول مركز فرهنگ و معارف قرآن با اشاره به محتواي اين اثر قرآني افزود: دانشمامه اعلام قرآن از دانشنامه ‌هاي قرآني است كه خاستگاه آنها قصه‌هاي قرآن و نيز روايات اسباب نزول است.



در اين دانشنامه با مرور اجمالي آيات مربوط به قصص قرآن كريم با شخصيت ‌هاي مطرح و اعلام مصرّح و غير مصرّح قرآن آشنا مي‌شويم.



حجت ‌الاسلام خراساني ضرورت تأليف اين اثر را افزايش آگاهي جامعه به علوم و معارف قرآن اعلام كرد و افزود: يكي از مؤثرترين، سودمندترين و نزديكترين راهها براي فهم فرهنگ ومعارف قرآن، تأليف دانشنامه‌ها، از جمله دانشنامه اعلام قرآن است.



وي يادآورشد: بر اساس اين گزارش بواسطه دانشنامه قرآن خواننده با بخش مهمي از معارف قرآن آشنا مي‌شود و از حكايات آن، درسها و عبرتها نيز آگاه مي شود، به ويژه آنكه قرآن در ضمن حكايات، متن يك داستان و يا حادثه تاريخي، معارف و حقايق مورد نياز مردم را بيان و تشريح مي‌كند.



حجت الاسلام خراساني كمبود كتاب فارسي در اين زمينه را يكي از انگيزه ‌هاي تأليف اين دانشنامه عنوان كرد و افزود: كمبود منابع فارسي در زمينه اعلام قرآن و عدم جامعيت كتابهاي تأليف شده، ضرورت ارائه اين اثر را بيشتر نمايان مي‌كند.

مسئول مركز فرهنگ ومعارف قرآن درباره ويژگيهاي اين اثر گفت: در جلد نخست اين دانشنامه، دهها شخصيت‌ داستاني قرآن با مراجعه به بيش از 600 منبع معتبر علمي، معرفي شده ‌اند. مقالات اين مجموعه 590 صفحه ‌اي از دايرة المعارف بزرگ قرآن كريم كه يكي ديگر از آثار اين مركز است، انتخاب شده است. بي طرفي، علميت و برخورداري از نثر معيار و استانداردهاي دايرة المعارفي از ويژگيهاي ديگر اين اثر است.