تخصیص اعتبار برای رانندگان تاکسی بالای ۵۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر،رحمت اله حافظی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در ادامه بررسی "تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران" در خصوص تبصره ۲۰ و تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتباربودجه به مرکز مطالعات شهرداری تهران، گفت: شورای شهر تهران قوه عاقله برنامه ریزی و اداره شهر محسوب می شود از این رو ضروری است که ابزارهای کارشناس علمی و استاندارد برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشد که متاسفانه در ۱۵ سال گذشته این ابراز را در اختیار نداشته است.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته کدام پروژه تحقیقاتی راهبردی توسط شورا انجام شده است؟ اگر مدعی شویم مرکز مطالعات و برنامه ریزی که تابعه شهرداری است این مطالعات را انجام می دهد، موضوع دارای انحراف بوده و غیرعلمی است به عنوان مثال اگر بخواهیم راجع به رضایتمندی شهروندان از یک خدمت ارائه شده در سطح شهر نظرسنجی شود، نباید این کار توسط دستگاه های مجری که شهرداری است صورت پذیرید زیرا از نظر علمی نتایج آن قابل اتکا و پذیرش نیست.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری تاکید کرد: بر این اساس پیشنهاد اختصاص بودجه ای خاص برای انجام تحقیقات مورد نیاز شورا در بودجه سال ۹۴ را داریم.

حافظی همچنین درباره تبصره بیست و یکم پیشنهاد، داد: با توجه به اینکه ۷۰میلیارد تومان برای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در بودجه پیش بینی شده است از این رو پیشنهاد می شود، "راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه برنامه عملیاتی خود را جهت تصویب به کمیسیون عمران وحمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران ارائه کند و کمیسیون مذکور مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش این تبصره را به شورا منکعس کند."

البته این پیشنهاد به تصویب نرسید.

وی همچنین در خصوص تبصره بیست و چهارم؛ با توجه به ضرورت نظارت بر نحوه دریافت کارمزد سازمان و شرکت های وابسته شهردرای تهران، اظهار کرد: سهم کارمزد این شرکت ها در قابل اجرای پژوهای عمرانی نباید بیش از سه درصد اعتبارات مربوطه باشد. از این رو پیشنهاد می شود این تبصره شامل سازمان هایی که در چارجوب بودجه عمومی کمک هزینه دریافت می کنند، نشود.

که البته این پیشنهاد با مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه در صحن مواجه شد و رای نیاورد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، برای توضیح بیشتر این موضوع گفت: برای نمونه سازمان پارکها از محل جرایم قطع درختان که مبلغ هشت میلیارد تومان در یکسال گذشته بوده است، بجای توسعه فضای سبز این منابع را صرف پرداخت حقوق پرسنل خود در سال جاری کرده است.

وی همچنین در خصوص تبصره بست و پنجم و تخصیص مبلغ ۱۶ میلیارد تومان بودجه برای "کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی" نیز پیشنهاد کرد که همانند سال گذشته برای پوشش بیمه پایه و تکمیلی رانندگان بالای ۵۰ سال و افراد تحت تکفل آنها منابعی پیش بینی شود.

این پیشنهاد حافظی به تصویب شورای شهر تهران رسید.