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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۱

دقایقی قبل/

آغاز جلسه علنی عصر مجلس

آغاز جلسه علنی عصر مجلس

جلسه علنی مجلس جهت رسیدگی به بخش هزینه ای بودجه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

گفتنی است بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۴ در دستور کار جلسه نوبت عصر امروز مجلس قرار دارد.

کد مطلب 2505704

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