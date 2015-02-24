آغاز جلسه علنی عصر مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
گفتنی است بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۴ در دستور کار جلسه نوبت عصر امروز مجلس قرار دارد.
جلسه علنی مجلس جهت رسیدگی به بخش هزینه ای بودجه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
گفتنی است بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۴ در دستور کار جلسه نوبت عصر امروز مجلس قرار دارد.
نظر شما