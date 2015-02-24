آغاز جلسه علنی عصر مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

گفتنی است بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۴ در دستور کار جلسه نوبت عصر امروز مجلس قرار دارد.