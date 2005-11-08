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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۴۷

يك كارگردان تئاتر در گفت و گو با " مهر":

فرهنگ تئاتر ديدن بايد در قم جا بيفتد

يك كارگردان تئاتر قم نسبت به عدم فرهنگ سازي در زمينه ديدن تئاتر در اين شهر انتقاد كرد.

اميرحسين ياوري، هنرمند قمي در گفت و گو با خبرنگار " مهر " در قم با اشاره به اينكه تئاتر هنر مظلومي است و بايد به آن بيش از اين‌ توجه كرد، اعلام داشت: مسوولان استان بايد نسبت به نهادينه سازي فرهنگ تماشاي تئاتر در ميان مردم استان بكوشند و به اين هنر توجه خاصي نشان دهند. زيرا تئاتر هنر زنده و مادر است.

وي با بيان اينكه تئاتر قم در سطح كشور، حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد، خاطرنشان كرد: هنرمندان قمي در بخش تئاتر همه ساله افتخارات زيادي براي قم مي‌آفرينند، اما در عين حال به آنها توجه كمي مي‌شود.

كارگردان نمايش " صبور گ در ادامه تاكيد كرد: ما از مسوولان امر تقاضا داريم در سال‌هاي آينده كمك‌هاي مالي بيشتري به عرصه تئاتر قم كنند.

کد مطلب 250571

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