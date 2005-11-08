فرهنگ تئاتر ديدن بايد در قم جا بيفتد

اميرحسين ياوري، هنرمند قمي در گفت و گو با خبرنگار " مهر " در قم با اشاره به اينكه تئاتر هنر مظلومي است و بايد به آن بيش از اين‌ توجه كرد، اعلام داشت: مسوولان استان بايد نسبت به نهادينه سازي فرهنگ تماشاي تئاتر در ميان مردم استان بكوشند و به اين هنر توجه خاصي نشان دهند. زيرا تئاتر هنر زنده و مادر است.



وي با بيان اينكه تئاتر قم در سطح كشور، حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد، خاطرنشان كرد: هنرمندان قمي در بخش تئاتر همه ساله افتخارات زيادي براي قم مي‌آفرينند، اما در عين حال به آنها توجه كمي مي‌شود.



كارگردان نمايش " صبور گ در ادامه تاكيد كرد: ما از مسوولان امر تقاضا داريم در سال‌هاي آينده كمك‌هاي مالي بيشتري به عرصه تئاتر قم كنند.