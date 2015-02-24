به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بیش از ۴ هزار واحد مسکن مهر در قم به خبرنگاران گفت: برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی این است تا بیش از ۹۰ درصد پروژههای مسکن مهر در سال ۹۴ به پایان برسد.
وی اظهار داشت: دولت و وزیر راه و شهرسازی مصمم است تا این پروژهها هر چه زودتر به پایان برسد و به همین منظور جلساتی در تمام استانها برای اتمام ان برگزار شده است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان اینکه تا امروز از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر یک میلیون و ۷۲۰ هزار واحد به اتمام رسیده است، افزود: ۸۵ هزار واحد در مراحل مختلف ساخت است که از این تعداد ۳۰۰ هزار واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد.
وی عنوان کرد: طبق دستور رئیس جمهور تمام تلاشمان این است تا این پروژه هرچه زودتر تمام و به متقاضیان تحویل داده شود و در این راستا تعامل خوبی را با دستگاههای زیر ربط و بانکهای عامل برقرار کردهایم.
اصغری مهرآبادی عمدهترین مشکل در پروژه مسکن مهر را خدمات زیر بنایی دانست و گفت: با وجود تلاشها و همکاریهای وزارت نیرو اما مشکلات اعتباری وجود دارد که دولت مصمم است این مشکل را برطرف کند که در هفته گذشته دولت هزار میلیارد تومان برای خدمات زیر بنایی تصویب کرد.
وی مشکلات با تعاونیها را از دیگر معضلات در مسکن مهر مطرح و تصریح کرد: برخی تعاونیهای محلهای یا مشاغل آزاد به دلیل حرفهای نبودن در کار با مشکل مواجه شدهاند که اکنون در قالب تفاهم نامهای با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مشکلات آنها رسیدگی میشود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، مالیات و بیمه را از مشکلات برخی پروژههای مسکن مهر عنوان کرد و اظهار داشت: در سال ۹۴ هر ماه یک جلسهای را با مدیران تعاونیها، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و بانکهای عامل برگزار خواهیم کرد تا مشکلات موجود هرچه سریعتر رفع شود.
وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال ۱۴۰ هزار واحد مسکونی افتتاح و تا قبل از آن ۱۳۰ واحد افتتاح شده است، گفت: امیدواریم تا پیان سال ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را به بهره برداری برسانیم که در این صورت با در نظر گرفتن هر خانوار ۴ نفر حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر صاحب خانه میشوند.
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