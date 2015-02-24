جشنواره خیرین مدرسه ساز در شهرستان های آذربایجان شرقی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عیدی سه شنبه در مجمع خیرین استان با بیان اینکه از ۳۹ منطقه و ناحیه استان تنها ۱۰ منطقه برای برگزاری جشنواره خیرین اعلام آمادگی کرده اند، گفت: هر سال مبالغی از منابع ملی برای توسعه و تکمیل پروژه های نیمه تمام خیرین اختصاص می یابد که یکی از شاخص های آن برگزاری جشنواره های خیرین است.

وی ضمن قدردانی از آموزش و پرورش مناطق خواجه، مهربان و ناحیه چهار تبریز به جهت برگزاری جشنواره خیرین افزود: از شاخص های دیگر این مهم، تشکیل مجامع خیرین استانی، جشنواره بانوان خیر و برگزاری جشنواره خیرین است.

عیدی ادامه داد: اینکه چه کسانی در این جشنواره ها شرکت کرده اند از پارامترهایی است که بر اساس امتیاز آن ها می توانیم اعتبار قابل توجهی از این منبع دریافت کنیم.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان با تاکید بر توجه جدی همکاران استانی و مناطق و نواحی به این مهم، برگزاری جشنواره های خیرین مدرسه یار و مدرسه ساز را حداکثر تا ۳۰ اردیبهشت خواستار شد و از برگزاری جشنواره استانی خیرین تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.

راه نجات کشور توجه ویژه به آموزش و پرورش است

مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز در این مراسم اظهار داشت: ما باید از ظرفیت های آموزش و پرورش در راستای ایجاد تغییر و تحولات ماندگار استفاده کنیم زیرا در تمامی نقاط کشور نیروهای کاری در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

جعفر پاشایی با اشاره به فرموده حضرت علی(ع) مبنی بر اینکه انسان جوهرش در سختی نشان داده می شود، اظهار داشت: شکی نیست که دولت و وزارت آموزش و پرورش از همان بدو شکل گیری نظام و تشکیلات مدرن به تنهایی نتوانسته و نمیتواند این مجموعه را اداره کند و در هیچ کجای دنیا نیز دولت به تنهای متولی این امر نیست.

وی افزود: مجموعه عظیم و گسترده آموزش و پرورش با جمعیت چند میلیونی دانش آموزان و کارکنان و فضاهای بی شمار آموزشی و پرورشی، حضور همه ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی را در اداره این بخش ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است.

مدیر کل دستگاه تعلیم و تربیت استان در بخش دیگری از سخنانش افزود: بدون تردید تحقق وظایف آموزش و پرورش، نتایج مستقیمی در جامعه ببار خواهد آورد و منافع آن به همه جامعه و مردم برخواهد گشت.

پاشایی تربیت نیروی انسانی متخصص را اساس توسعه هر کشوری دانست و تصریح کرد: بدون نیروی متخصص، کشور توسعه یافته مفهومی نخواهد داشت و باید توجه کرد که این نیرو در آموزش و پرورش و از درون مدرسه تربیت و رشد می یابد پس راه نجات کشور و نظام توجه ویژه به این بخش به عنوان مرکز مولد نیروی انسانی مومن و متخصص است.

وی با تاکید دوباره بر اینکه راه نجات کشور توجه به آموزش و پرورش است، گفت: خوشبختانه در سال تحصیلی جاری شهرداری تبریز و برخی مناطق مساعدت ویژه ای در امر بازگشایی مدارس با مجموعه آموزش و پرورش داشته اند و بنا بر اسناد موجود و برآورد هزینه های انجام گرفته در مدارس، شهرداری های استان بیش از ۳۰ میلیارد ریال در آماده سازی مدارس برای سال تحصیلی به آموزش و پرورش مساعدت داشته اند.