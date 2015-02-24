برگزاری ۱۸۱ جلسه کارگروه و گروه های کاری در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی در جلسه با مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی گلستان، اظهار کرد: همدلی در بین بانوان باعث اتفاق های خوبی در جامعه می شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان، تصریح کرد: زنان خانواده نقش مهمی در خصوص نحوه صحیح درست استفاده از آب دارند.

وی در خصوص برنامه های هفته زن در سال آینده گفت: باید از این هفته ها و فرصت ها استفاده کنیم تا بتوانیم شخصیت های این بزرگواران را معرفی کنیم.

عبداللهی با اشاره به اینکه مشاورین اموربانوان دستگاه های اجرایی باید الگوی جامعه زنان اداره خود باشند، ادامه داد: باید سعی کنیم در چنین مراسم هایی باید مطالبات جامعه زنان را بیان کنیم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان، تصریح کرد: هفته زن از روز جمعه شروع می شود و استفاده از تریبون های نماز جمعه می تواند نقش زیادی در جایگاه مقام زن داشته باشد.

وی اظهار کرد: اهمیت نقش زنان روستایی، زنان سرپرست خانواری که دنبال شغل هستند و مساله سلامت زنان از مواردی است که دارای اهمیت است.

عبداللهی ادامه داد: در برنامه ۱۴۰۴ زنان سالمند دو برابر می شوند و باید از همین حالا در این خصوص فکری کنیم تا در آینده دچار مشکل نشویم.

وی با بیان مشکل آب در کشور و بحث محیط زیست، افزود: زنان خانواده نقش مهمی در خصوص نحوه صحیح درست استفاده از آب را دارند.

وی با بیان اینکه اشتغال و درآمد مناسب یکی از آیتم های توسعه یافتگی است، افزود: مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی آمار و اطلاعات اداره های خود را جمع آوری کنند و در اختیار استان قرار دهند تا با هدفمندی نسبت به این حوزه برنامه ریزی کنیم.

عبداللهی افزود: در خصوص موضوعاتی مثل ازدواج، طلاق، آموزش، سلامت و وضعیت سیاسی حضور زنان در جامعه و ورزش بررسی هایی را انجام داده ایم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان، تصریح کرد: باید همه باهم سعی کنیم با شناختی که از دیگر مجموعه ها داریم به اطلاعات حداقلی در این زمینه برسیم.

در ادامه این نشست مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی گلستان به تشریح برنامه های خود در هفته زن پرداختند.