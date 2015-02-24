آغاز فعالیت دبیرخانه ادیان نوظهور با حضور ۱۶ استان مرزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شهریاری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه دبیرخانه استان های مرزی که با محوریت ادیان و فرقه های نوظهور در گرگان برگزار شد گفت: دانشگاه پیام نور هشتمین دانشگاه جامع علمی کشور است.

شهریاری اظهار کرد: یکی از ارکان توسعه پایدار در هر کشوری، توسعه آموزش علمی است و نقش آن تربیت نیروی انسانی متخصص برای پاسخگویی به نسل آینده کشور است.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان امروز باید بتوانند نیازهای کشور در سی سال آینده را پاسخ دهند.

وی به رقابت اقتصادی بین کشورها اشاره کرد و گفت: باتوجه به رقابت شدید اقتصادی بین کشورها برای تامین رفاه مردم، هر کشوری که توان مقابله با این پدیده را نداشته باشد از گردونه خارج می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان بیان کرد: پیش بینی شده است تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ۹۰ درصد اقتصاد جهان مبتنی بر فناوری است.

شهریاری با بیان اینکه کشور در نقطه حساس جهش علمی قرار دارد افزود: باتوجه به شعار امسال و اینکه فرهنگ و اقتصاد از دانشگاه ها شروع می شوند، دانشگاه پیام نور تصمیم گرفت حرکتی در زمینه وحدت بین شیعه و سنی را انجام دهد.

وی درباره دبیرخانه استان های مرزی اظهار کرد: این دبیرخانه با مشورت با سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، با حضور ۱۶ استان مرزی کشور در استان گلستان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مسائل زیادی در مباحث تقریب مذاهب و فرقه های نوظهور داریم تصریح کرد: باتوجه به هجمه های اخیر شبکه های ماهواره ای و اینترنتی برای تفرقه افکنی در بین مسلمانان، باید بتوانیم در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه ها فرهنگ سازی لازم را داشته باشیم.

رییس دانشگاه پیام نور استان گلستان با بیان اینکه پرداختن به فرقه های نوظهور یکی از منویان مقام معظم رهبری است گفت: بررسی چالش های استان های مرزی در حوزه فرقه های نوظهور در بین دانشگاه ها یکی از اهداف این دبیرخانه است.

شهریاری افزود: بررسی مشکلات موجود در هر منطقه از استان و ارائه راهکار به دانشگاه برای رفع مشکلات و شناسایی پتاسنیل های موجود در استان های مرزی برای ایجاد وحدت با محوریت دانشگاه پیام نور از دیگر اهداف دبیرخانه محسوب می شود.

رتبه نخست دانشگاه پیام نور در آموزش از راه دور در کشور

قربانعلی شهریاری با بیان اینکه یک هزار و ۱۰۰ نفر از اهل سنت در عضویت هیئت علمی دانشگاه پیام نور هستند خاطرنشان کرد: جایگاه آموزش شبکه مجازی دانشگاه پیام نور، در کشور اول و در آسیا دوم است و این دانشگاه از نظر دانشگاه های باز و از راه دور در جهان رتبه ششم را دارد.

وی افزود: حدود یک میلیون دانشجو در پیام نور تحصیل می کنند و این دانشگاه ۲۶ مرکز بین المللی در داخل و خارج از کشور دارد و ۳۰ درصد جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل می دهد.

شهریاری تصریح کرد: افتخار می کنیم که پس از یک ربع قرن فعالیت، دانشگاه پیام نور توانسته است شعار «آموزش برای همه، همه وقت و همه جا» را تبیین کرده است و سد کنکور را شکسته است.

وی دانشجویان پیام نور را از نظر سطح علمی در جایگاه بالایی خواند و گفت: دانشگاه پیام نور با اتخاذ رویکردی جدید متناسب با نیازهای جامعه پیش می رود و در صدد افزایش رشد کمّی دانشگاه هستیم.

وی به دانشگاه پیام نور استان گلستان اشاره و اظهار کرد: در استان گلستان، ۱۲ مرکز و واحد دانشگاه پیام نور، ۱۷ هزار دانشجو، ۶۹ عضو هیات علمی، ۹۰ رشته کارشناسی و ۷ رشته کارشناسی ارشد داریم و ۹۵ درصد دانشجویان استان بومی هستند.

رییس دانشگاه پیام نور گلستان با بیان اینکه ۲۵ درصد دانشجویان استان در این دانشگاه تحصیل می کنند خاطرنشان کرد: به دنبال کسب مجوز لازم برای تاسیس یک مرکز بین المللی در استان گلستان هستیم.