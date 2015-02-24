نمايشگاه «نوروزگان» برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار این نمایشگاه بر اساس نمادها و فرهنگ نوروزگان و سال شمار دوازده گانه منطق البروج با نگاهی نو طراحی و نقاشی شده است كه طراحی آثار توسط هادی بحرانی و اجرای نقاشی با تركیب مواد، آبرنگ و اكریلیک توسط لیلا توتونچی، ساناز حمزه ای، حوریه هادی، جهانبخش رستمیان، احمد مقدسی و هادی بحرانی انجام شده است.



در این نمایشگاه آثار با عنوان های مینای شكسته، حاجی فیروز، لیدر، مینای ساسانی، گره، مدرن، ریتون، پسته كله قوچی، گیاه خواری، عشاق، منطق البروج بز، تحویل سال، دل و دریا، نقاشی خط، هفت سین و ... به نمایش گذاشته می شود.



افتتاحیه نمایشگاه «نوروزگان» ساعت 16:30 روز چهارشنبه 6 اسفند ماه در نگارخانه ژیوار واقع در خیابان ظفر، خیابان آقازاده فرد، كوچه بنفشه شماره 14 برگزار می شود و علاقمندان تا 10 اسفند ماه می توانند از این نمایشگاه دیدن كنند.