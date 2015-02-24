حریم سواحل مازندران مشخص می شود/دریابانی سرپناهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی طرح های دریا در استان، گفت: در این طرح مشخص می شود تا ببینم چه محدوده حرائم تجاوز شده و نسبت به رفع آن اقدام شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران تصریح کرد: باید تدابیری اتخاذ شود تا بسمت عقب نشینی در حوزه حریم پیش رویم.

وی با بیان اینکه همه سازمانها تلاش کردند و یک هم عهدی و بلند همتی در راستای اجرای طرح های دریا در استان شاهد بودیم، عنوان کرد: علیرغم فراز و و فرودی که در اجرای طرح های دریا داشته ایم، اما موفق عمل کردیم و عامه مردم از وضعیت طرح های دریا در سالجاری رضایت داشتند.

اجرای ۹۴ طرح دریا در مازندران

وی با اشاره به اجرای ۹۴ طرح دریا در نوار ساحلی استان گفت: در جزیره آشوراده امسال به دلیل موقعیت زیست محیطی طرح دریا نداشتیم و با این حال، از همه تجربیات سالهای گذشته برای اجرای این طرح ها بهره گیری کردیم.

وی عنوان کرد: حاصل تلاش و جلسات در قالب کتابچه ای با عنوان کتابچه شیوه نامه سواحل تهیه و پیش بینی شده است.

یونسی به مشکلات سال های گذشته در حوزه طرح دریا اشاره کرد و گفت: برخی از ناجیان غریق از سالهای ۹۰ و ۹۱ طلبکار بودند و تلاش شده تا مطالبات این گروه پرداخت شود.

وی با تاکید بر بازنگری در برخی حوزه های مربوط به طرح دریا گفت: همه سازمانها از جمله هلال احمر و سپاه با همه توان پای کار آمده اند و حوزه دریابانی استان نیز همکاری مطلوبی داشته است.

رئیس ستاد ساماندهی سواحل مازندران با عنوان اینکه طرح دریا امسال در ۱۴ مهرماه تعطیل شده است گفت: بعد از پایان طرح ها، سعی کردیم نقاط ضعف و قوت ها را بررسی کنیم و نسبت به احصاء و برنامه ریزی برای اجرای مطلوب طرح ها اقدام شده است.

علیرضا یونسی از تهیه طرح های برای حوزه دریا در هیئت دولت خبر داد و گفت: برای اولین بار، آیین نامه سواحل در هیئت دولت تدوین بودجه ای اختصاص داده شده است.

وی از تخصیص چهار میلیارد تومان بودجه برای طرح های دریا استان خبر داد و گفت: این بودجه بین هشت شهر ساحلی استان توزیع شد و هشت طرح دریا تصویب مقرر شد ۵۰۰ میلیون تومان برای هر طرح توسط استانداری و ۵۰۰ میلیون تومان نیز از سوی شهرداریها تامین شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران ادامه داد: طرح های تهیه شده پس از تایید در شهرهای تعیین شده اجرایی می شود.

تهیه اسپانسر برای طرح های دریا در مازندران

یونسی از تهیه اسپانسر در حوزه سواحل خبر داد و گفت: دونقطه برای انجام کارهای تبلیغی از سوی این سرمایه گذار و اسپانسر مشخص شده تا نسبت به بهسازی امور اقدام شود و چارچوبی در این حوزه طراحی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، به برنامه های فراروی اشاره کرد و گفت: ستاد تسهیلات سفر به دلیل گردشگرپذیر بودن استان، به ستاد دائمی تبدیل شده است زیرا زیباترین تجلی طبیعت در استان به نمایش گذاشته شده است.

علیرضا یونسی، ساماندهی امور سواحل را نیاز ضروری برشمرد و گفت: این ساماندهی باید به سمتی پیش رود تا گردشگر در فصول غیر از گرما نیز از دریا استفاده کند.

وی با بیان اینکه خدمات ملی در استان مازندران انجام می شود گفت: با امکانات استانی به گردشگران سرویس ملی داده می شود و نیاز است در برنامه ریزیهای ملی به این امور توجه شود.

دریابانی در برخی شهرستانها مقر ندارد

فرمانده دریابانی استان مازندران نیز با اشاره به کاهش ۵۲ درصدی شمار غریق گفت: این درحالیست که در اکثر شهرستانهای استان بویژه در غرب استان مقر دریابانی نداریم که باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

سرهنگ حسینی افزود: اگر یک نگرش در زمینه حضور دریابان در دریا داشته باشیم اعتقاد بر این است که تا حدودی حق دریابانی ضایع شده است.

وی تصریح کرد: همه یگانها در خشکی سرپناه دارند و تنها دریابانی به تنهایی در دریا انجام وظیفه می کند و هیچ سرپناهی نداریم.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر را در سال گذشته از غرق شدن نجات دادیم، بیان داشت: در برخی شهرستانهای استان حتی کانکس هم نداریم و اگر بناست طرح دریا خوب اجرا شود، باید نسبت به تامین نیازها برنامه ریزی شود.

سرهنگ حسینی یادآور شد: در سال گذشته ۵۰ فروند شناور اجاره کردیم و ۶۰۰ میلیون تومان در این بخش بدهی داریم.

وی بر لزوم ساماندهی کلوپ های تفریحی و ورزشی تاکید کرد و گفت: برای ارائه مجوز به این کلوپها باید قانون درنظر گرفته شود و باید کلوپهای تفریحی و ورزشی را آنالیز کرد.

فرمانده دریابانی مازندران با اشاره به اینکه برای حضور دریابانی در هنگام شب در دریا نیازمند تامین تجهیزات هستیم گفت: امیدواریم در این بخش تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی با اشاره به ساماندهی حریم ۶۰ متری دریا گفت: سال گذشته با ۱۶۰ مورد تخلف برخورد شد و متولیان امر باید در این زمینه پای کار بیایند و همکاری لازم را داشته باشند.