جهاد کشاورزی البرز مالک زمین مورد ادعای رئیس شورای شهر کرج نیست

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتقاد محمود دادگو رئیس شورای شهر کرج از سازمان جهاد کشاورزی استان البرز مبنی بر تعیین تکلیف اراضی پیشنهادی برای احداث نمایشگاه گل و گیاه که روز یکشنبه 3 اسفندماه امسال در جلسه شورای شهر مطرح شد، روابط عمومی این سازمان در پاسخ به اظهارات رئیس شورای شهر جوابیه ای منتشر کرد که نسخه ای از آن را برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

در جوابیه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز آمده است:

"اراضی مورد ادعای رئیس محترم شورای اسلامی کرج در ابتدای ورودی شهر (جنب پل فردیس) در مالکیت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز نمی باشد و این اراضی در مالکیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که در راستای اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی اموال شرکت موصوف تقویم ودرردیف شرکتهای مورد نظر برای واگذاری در بورس قرارگرفته است.

لازم به ذکر است است این سازمان خود را ملزم به اجرای قوانین ومقررات در کلیه اراضی در محدوده وخارج از محدوده شهر در راستای حفظ اراضی زراعی وباغات و همکاری با دستگاه های ذیربط از جمله شهرداری ها و شورای شهر در این خصوص می داند."