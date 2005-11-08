به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" هدف از برگزاري اين دوره تربيت مربيان كارهاي فرهنگي ويژه كودكان و نوجوانان از ميان طلاب پايه هفت به بالا است، طلاب شركت كننده در اين دوره، ابتدا در 25 جلسه مقدماتي شركت كرده و با قالبها و شيوه هاي جذاب كار با كودكان ونوجوانان و فعاليتهاي علمي، آشنا مي شوند.
پس از اتمام دوره مقدماتي، از طلاب آزمون كتبي و مصاحبه به عمل مي آيد كه در صورت قبولي در دوره هاي عمومي و يا همان تخصصي شامل مباني تعليم و تربيت، مهارتهاي ويژه تدريس، ادبيات، نويسندگي، شعر، زبان شناسي، شيوه هاي ايجاد ارتباط، روانشناسي و خوشنويسي شركت خواهند كرد.
بر اساس گزارش رسا، تاكنون بيش از 4 هزار نفر موفق به گذراندن دوره هاي آموزشي اين مركز شده اند. افرادي كه گواهينامه اين مركز را دريافت كنند به مدارس، كانونهاي فرهنگي و اردوگاه ها اعزام خواهند شد يا در مراكز دولتي، وزارتخانه ها و ديگر مراكز براي آموزش مستقر مي شوند.
از سوي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم؛
بيست و هفتمين دوره تربيت مربي كودكان و نوجوانان آغاز شد
بيست و هفتمين دوره تربيت مربي كودكان و نوجوانان توسط دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم با حضور 250 طلبه از روز يكشنبه پانزدهم آبان ماه آغاز شده است .
به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" هدف از برگزاري اين دوره تربيت مربيان كارهاي فرهنگي ويژه كودكان و نوجوانان از ميان طلاب پايه هفت به بالا است، طلاب شركت كننده در اين دوره، ابتدا در 25 جلسه مقدماتي شركت كرده و با قالبها و شيوه هاي جذاب كار با كودكان ونوجوانان و فعاليتهاي علمي، آشنا مي شوند.
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