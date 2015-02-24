۸۰ پرستار نمونه خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان نظام پرستاری خراسان جنوبی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز پرستار که در محل سالن شهید رحیمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد، اظهارکرد:پرستاری به معنای مراقبت و پرورش دادن است و اوج این مراقبت توسط حضرت زینب کبری(س) در واقعه کربلا انجام شد.

غلامحسین محمودی راد تصریح کرد: حضرت زینب(س) علاوه بر مراقبت روحی، روانی و جسمی از کودکان و مجروحان حادثه کربلا از خود قیام کربلا مراقبت کرد و اگر او نبود امروز دیگری نشانی از کربلا باقی نمی ماند.

رئیس سازمان نظام پرستاری خراسان جنوبی با بیان اینکه مراقبت رسالت و بارسنگینی است که پرستاران از گذشته به ارث برده اند، بیان کرد:هرکسی در هر شرایطی می تواند از نظر جسمی، روحی و روانی درخواست مراقبت کند و هر کس که بتواند نیازهای بیماری را برطرف کند مصداق این حدیث پیامبر اکرم(ص) است که فرمود: اگر کسی شبی نیاز بیماری را برآورده کند خدواند او را با ابرهیم خلیل محشور کند.

محمودی راد با اشاره به اینکه پرستاران در دوران هشت سال دفاع مقدس کارهای بزرگی انجام داده اند، گفت: مراقبت و درمان بدون حضور پرستاران در جنگ امکانپذیر نبود.

وی از فعالیت ۱۷۰ دانشکده پرستاری و مامایی در کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۲۰ هزار فارغ التحصیل پرستاری و۵۰ هزار پرستار کارشناس در مقاطع مختلف تحصیل می کنند.

رئیس سازمان نظام پرستاری خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر رشته کارشناسی ارشد در سه مقطع بهداشت روان، بهداشت جامعه و جراحی در استان وجود دارد، بیان کرد: همچنین راه اندازی رشته کارشناسی ارشد اورژانس در استان در وزارتخانه به تصویب رسیده و از سال آینده در استان راه اندازی می شود.

محمودی راد با انتقاد از عدم اجرای قاون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: این قانون از چندین سال قبل در مجلس به تصویب رسیده اما هنوز روی زمین مانده و اجرایی نشده است.

وی با تأکید بر اینکه اگر می خواهیم تغییر کنیم باید نوع نگاه ما عوض شود، بیان کرد: همه باید تلاش کنیم تا نیازهای بیماران در خودر شأن آن ها برطرف شود.